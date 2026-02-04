Mercato FC Nantes : Nouvelle offre XXL pour Tylel Tati

Le FC Nantes pourrait réaliser une vente record lors du prochain mercato estival. Des géants européens se lancent sur Tylel Tati, la nouvelle sensation des Canaris.

Mercato FC Nantes : Tylel Tati affole l’Europe

Le Real Madrid prépare l’avenir et c’est à Nantes qu’il pourrait trouver sa prochaine pépite. Le club merengue aurait ciblé Tylel Tati, le jeune défenseur central du FC Nantes qui livre de solides performances en France. L’ex-coach, Luis Castro lui a fait confiance et l’a appelé en équipe première pour compenser le vide laissé par Nathan Zézé.

Le jeune roc a saisi cette chance et montre tout son potentiel avec les Jaunes et Verts. Et depuis quelques semaines, l’Europe se met à ses pieds. Mais les Kita ont refusé son départ cet hiver. Ils attendent le bon moment pour le vendre à un prix élevé. La porte serait ouverte lors du prochain mercato estival. Un géant de Liga lui fait des yeux doux.

Selon les informations de Fichajes, les recruteurs madrilènes suivraient avec attention Tylel Tati. L’international français U18 a déjà disputé 19 matches avec les Canaris cette saison. Sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en 2028, le natif de Champigny-sur-Marne suscite déjà l’intérêt des plus grands : Chelsea et le FC Barcelone seraient également sur les rangs. Pour s’attacher les services de ce crack, il faudra toutefois y mettre le prix, sa direction attend une offre irrésistible.

