Stade Rennais en crise : Habib Beye sonne l’alerte !

Le Stade Rennais traverse une période délicate, avec trois défaites consécutives et une élimination en Coupe de France face à l’OM (3-0). Habib Beye, l’entraîneur rennais, tire la sonnette d’alarme et appelle à plus de rigueur.

Stade Rennais : Une série noire qui interpelle

Après une saison jusque-là prometteuse, le Stade Rennais s’enfonce dans la tourmente. Sur les trois derniers matchs, les Bretons ont encaissé neuf buts pour trois défaites, illustrant des fragilités inquiétantes en défense. La rencontre contre l’OM a été révélatrice : l’erreur de Quentin Merlin a été fatale, et l’équipe n’a jamais réussi à revenir dans le match.

Lire aussi : CdF : L’OM sans pitié pour le Stade Rennais !

À voir

ASSE : L’énorme aveu de Montanier qui fait chavirer le Forez

« Si on prend autant de buts c’est qu’on fait des erreurs. Dans des matchs comme celui-ci, on ne peut pas se permettre de les faire », a souligné Habib Beye sur beIN Sports, avec une franchise sans détour. Le constat est sévère, mais nécessaire.

Garder la tête haute malgré tout

Malgré la défaite cinglante, Beye préfère insister sur le positif. « Dans ces situations-là, on ne peut pas espérer gagner, poursuit le coach, tout de même satisfait du contenu de son équipe. Je suis fier de ce qu’ils ont produit dans le jeu. C’est sévère mais c’est la réalité du foot », a-t-il déclaré.

Lire aussi : Mercato : le Stade Rennais déchire une offre de 5 M€

L’avenir immédiat s’annonce crucial avec deux déplacements périlleux à Lens et face au PSG. « On est 6e en championnat. Il faut aller chercher des points à Lens, ça sera difficile mais il faut s’appuyer sur ce qu’on a fait dans le jeu et ne pas commettre de grosses erreurs », rappelle l’entraîneur. Le SRFC doit vite retrouver son équilibre pour ne pas voir s’éloigner ses ambitions.

Lire aussi sur le Stade Rennais :

SRFC : Dugarry torpille le transfert de Jacquet à Liverpool

À voir

PSG-OM : Emerson prévient, Marseille va faire mal !

Mercato Stade Rennais : Habib Beye largue Seko Fofana !

Mercato : Le Stade Rennais vise deux coups en or