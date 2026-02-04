Stade Rennais en crise : Beye s’embrouille avec deux cadres

Le Stade Rennais, humilié à Marseille et éliminé de la Coupe de France, traverse une zone de fortes turbulences. Au-delà de la déroute sportive, la gestion d’Habib Beye crispe un vestiaire fragilisé et révèle une crise plus profonde.

Stade Rennais : Une soirée cauchemardesque au Vélodrome

Le Stade Rennais espérait trouver dans la Coupe de France un refuge, un exutoire après des semaines déjà lourdes. Il n’y a trouvé qu’un miroir cruel. Face à l’Olympique de Marseille (3-0), les Rouge et Noir ont sombré sans jamais donner le sentiment de disputer une rencontre à élimination directe. Pas de révolte, peu d’intensité, encore moins de maîtrise. Une élimination nette, presque clinique, qui prolonge une série inquiétante.

Lire aussi : CdF : L’OM sans pitié pour le Stade Rennais !

Car cette claque s’inscrit dans une spirale négative vertigineuse. Après le 4-0 encaissé à Monaco en Ligue 1, Rennes affiche désormais neuf buts concédés sans en marquer sur ses trois derniers matches. Début janvier, le club breton lorgnait encore le podium ; début février, il regarde surtout derrière lui. Changements de système, ajustements tactiques répétés, blessures en cascade : rien n’a permis d’enrayer l’hémorragie.

Vestiaire sous tension, Beye au cœur du malaise

Mais le vrai choc n’a peut-être pas eu lieu sur la pelouse. À la pause, Mousa Al-Tamari aurait été vivement pris à partie par Habib Beye. Une remarque jugée humiliante par l’entourage du joueur, profondément touché selon plusieurs sources. D’autres versions parlent d’une consigne simplement mal reçue. Reste une certitude : l’échange a laissé des traces et renforcé un malaise déjà latent, rapporte Onze Mondial.

À voir

OL Mercato : Signature à venir pour une pépite de Lyon

Lire aussi : OM-Rennes : Le Vélodrome retient son souffle, chaos en vue ?

Autre scène révélatrice, celle impliquant Brice Samba. Après le deuxième but marseillais, un échange tendu aurait opposé le gardien international à son entraîneur, à la suite d’une remarque sur son jeu au pied. Un épisode rare, tant Samba incarne l’un des leaders du groupe. Quand les cadres répondent, c’est souvent le signe que la parole de l’entraîneur ne fait plus totalement autorité.

Choix forts, résultats faibles : l’équation rennaise

Depuis son arrivée, Habib Beye assume une gestion ferme, parfois radicale. Mises à l’écart, sanctions disciplinaires, hiérarchie bousculée : le message se veut clair. Ludovic Blas, encore remplaçant face à l’OM malgré l’indigence créative de l’équipe, symbolise ces décisions qui interrogent. Rennes doute, Rennes s’agace, et l’unité qui faisait sa force semble se fissurer.

En interne, toutefois, la direction serre les rangs. Loïc Désiré, directeur sportif, a appelé les joueurs à « une remise en question rapide », tout en écartant tout débat autour du banc. « Il n’y a pas de discussion », a-t-il martelé. Reste que les prochains rendez-vous, à Lens puis face au PSG, feront office de juge de paix. À Rennes, la crise n’est peut-être plus une menace : elle est déjà une réalité.

Lire aussi sur le Stade Rennais :

OM-Rennes : Scandale, l’arbitre fait un aveu fracassant !

À voir

ASSE : Une première victime du système Montanier identifiée

Stade Rennais en crise : Habib Beye sonne l’alerte !

OM-SRFC : La réaction surprenante de Beye après la claque reçue