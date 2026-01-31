OL : Le message menaçant d’Endrick aux adversaires de Lyon

En attendant son entrée en lice en Ligue Europa, Endrick a envoyé un message fort aux potentiels adversaires de l’OL.

Ligue Europa : L’OL qualifié brillamment pour les 8es de finale

Non qualifié pour les deux derniers matchs de l’OL, en phase de Ligue de l’Europa League, Endrick se prépare pour les 8es de finales prévues en mars prochain. Qualifié brillamment en finissant premier, le club rhodanien ne connaît pas encore précisément son adversaire.

Mais il pourrait probablement tomber sur le LOSC, l’Etoile Rouge Belgrade, le Paok Salonique ou le Celta Vigo. À cette occasion, l’Olympique Lyonnais se déplacera sur le terrain de son adversaire, avant le décisif match retour au Groupama Stadium.

C3 : Endrick attend impatiemment la phase à élimination directe

Le nouvel attaquant brésilien des Gones a encore un mois devant lui pour mieux affûter ses armes. En Ligue 1 et en coupe de France, avant le retour de Lyon en Ligue Europa, pour le début de la phase à élimination directe. Mais avant, il se montre déjà décisif. Le joueur prêté par le Real Madrid à l’OL a inscrit 4 buts et délivré 1 passe décisive en 3 matchs, dont un triplé contre Metz en championnat.

Endrick : « Je suis venu à Lyon pour jouer, pour gagner »

Interrogé par Ligue 1+, Endrick n‘est pas du tout surpris par ses débuts remarquables avec son nouveau club. Bien au contraire, il se tient prêt à faire feu de tout bois !

L’international Brésilien (14 sélections) s’est lâché sur ses objectifs avec le club lyonnais, qu’il a rejoint pour se relancer, en vue de la Coupe du monde avec le Brésil. « Il faut qu’ils (les supporters) s’attendent à ce que je me batte pour eux sur le terrain. Tant que je serai ici, je ferai tout pour Lyon », a-t-il promis.

En Ligue 1, l’OL, actuel 5e au classement, vise une place sur le podium, synonyme de qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine. L’équipe de Paulo Fonseca a également pour ambition de remporter la coupe de France, trophée qu’elle n’a plus soulevé depuis 2012.

Pour ce faire, le coach portugais peut compter sur la détermination du buteur de 19 ans. « Je ne suis pas venu à Lyon pour rigoler, ou comme on dit au Brésil, faire des blagues. Je suis venu pour jouer, pour gagner puis pour les aider », a-t-il déclaré. Les adversaires de Lyon sont prévenus !

