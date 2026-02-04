Mercato : Le PSG négocie un deal surprenant avec Liverpool

La fermeture du mercato hivernal n’empêche pas la direction du PSG de travailler sur son renforcement. Les responsables tenteraient même de signer un milieu de Liverpool pour l’été.

Le Paris Saint-Germain a privilégié la stabilité cet hiver. Luis Enrique refusant de chambouler son groupe en cours de saison. Mais la donne va sans doute changer lors du prochain mercato. L’état-major du PSG est même déjà à l’œuvre pour densifier son entrejeu.

Ce secteur de jeu est devenu trop dépendant du trio Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz. L’arrivée du jeune Dro Fernandez s’inscrire dans ce sens. Elle vise à anticiper d’éventuels aléas ou blessure au milieu de terrain. Et ce n’est pas encore terminé.

Luis Enrique aimerait désormais mettre la main sur un renfort d’envergure pour la saison à venir. Le média Fichajes assure que le milieu de terrain de Liverpool, Alexis Mac Allister, fait partie de ses cibles prioritaires. Sa grande débauche d’énergie, doublée d’une finesse technique, correspondrait parfaitement aux besoins du PSG.

85 millions d’euros pour son transfert

Alexis Mac Allister reste un pion essentiel de Liverpool. Il compte 34 rencontres disputées cette saison. Le déloger des Reds ne sera pas chose facile. Un montant de 85 millions d’euros est évoqué pour son transfert. Ce prix risque de dissuader de nombreux prétendants. La direction du PSG est prévenue.

