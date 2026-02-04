ASSE : Une première victime du système Montanier identifiée

Nouvel entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier va diriger son premier match contre Montpellier, samedi (19h). Mais son projet de jeu aurait déjà bouté un joueur hors de l’équipe type.

ASSE : Ben Old n’entrerait pas dans les plans de Montanier

Successeur d’Eirik Horneland au poste d’entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier est arrivé avec ses idées, sa méthode de travail, sa philosophie ou son système de jeu.

Au regard de ce qui a été constaté lors des premières séances d’entraînement des Verts, Ben Old n’entrerait pas dans les plans du nouveau coach de l’ASSE.

À voir

PSG-OM : Geronimo Rulli risque une lourde sanction !

Ailier de prédilection, mais repositionné souvent au poste de défenseur latéral gauche par le technicien norvégien, l’international Néo-Zélandais (20 sélections) ne trouverait pas sa place dans le projet de jeu du technicien français, selon les informations de Foot365.

Lisez aussi : ASSE : Coup de pression des supporters avant Montpellier

« Le problème est avant tout stratégique. Philippe Montanier privilégie l’animation collective à un système de jeu figé. Il jongle volontiers entre le 4-3-3 et une défense à trois. Dans cette logique, le rôle de ‘’piston hybride’’ de Ben Old pose question », argumente le média.

À voir

Mercato : Le PSG négocie un deal surprenant avec Liverpool

Pour l’instant, aucune décision n’est prise. Il faudra attendre la première compo du nouveau coach de l’ASSE, face à Montpellier HSC dans trois jours, pour avoir confirmation de ses choix humains et tactiques.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Data et cellule de performance, Montanier en parle

Mercato ASSE : Une pépite choisit Sainté pour sa formation

ASSE : Fin du mercato, comment Montanier s’est impliqué

À voir

OL Mercato : Signature à venir pour une pépite de Lyon