Stade Rennais : La tension monte d’un cran à Rennes

Ça chauffe au Stade Rennais après l’élimination en Coupe de France. La tension monte au sein du vestiaire.

Stade Rennais : Clash interne après la débâcle, Samba s’oppose à Beye

La soirée de mardi à Marseille a viré au cauchemar pour le Stade Rennais. Corrigés 3-0 par l’OM et éliminés de la Coupe de France, les Bretons ont surtout laissé transparaître de profondes fissures en interne. La tension a explosé dans le vestiaire entre Habib Beye et Brice Samba.

Rennes tremble en ce début d’année 2026. Après le lourd 4-0 encaissé à Monaco, les Rennais ont concédé sept buts en deux matchs sans en inscrire un seul. Un sale temps qui a fait voler en éclats les ambitions affichées en Coupe de France et provoqué l’ire de l’entraîneur.

Très agacé par les erreurs répétées de ses joueurs, Habib Beye a ciblé plusieurs éléments durant la rencontre contre l’OM. Mousa Al-Tamari a été recadré dès la pause, mais l’épisode le plus tendu concerne Brice Samba. Selon L’Équipe, le gardien a été directement pris à partie après le deuxième but marseillais, suite à une relance longue jugée inappropriée par le staff, qui attendait une construction courte pour préserver l’équilibre du bloc.

Une remarque que Samba aurait très mal digérée, allant jusqu’à répondre à son entraîneur devant le groupe. Une attitude qui aurait profondément irrité Beye, d’autant plus qu’il n’aurait reçu aucun soutien du vestiaire sur cet incident. Un signal inquiétant pour un coach particulièrement attaché à la discipline et à l’autorité.

Depuis le début de la saison, Habib Beye a déjà sanctionné des cadres pour des écarts de comportement, comme Ludovic Blas ou Seko Fofana, ce dernier ayant quitté le club pour Porto durant le mercato hivernal.

