Mercato ASSE : KSV change de cap en urgence avec Montanier

La Direction de l’ASSE a dû réviser ses priorités lors du dernier mercato, afin de se donner les moyens d’atteindre son objectif principal.

ASSE : KSV s’est trompé dans son recrutement estival !

Le mercato estival de l’ASSE est presque un échec, au regard des résultats du club après 21 journées de Ligue 1. Avec 25 millions d’euros investis dans le recrutement, à l’été, Kilmer Sports Ventures espérait écraser la Ligue 2. Il s’est trompé sur toute la ligne, car les Verts ne sont que 5es, à 7 points du leader, avec déjà 7 défaites, 4 nuls et 27 buts concédés.

Voyant leur équipe s’éloigner de la montée en Ligue 1, les décideurs du groupe canadien se sont séparés d’Eirik Horneland et ont nommé Philippe Montanier, pour poursuivre la mission. Mais le temps presse pour le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne. Il doit ramener les Stéphanois dans l’élite à l’issue des 13 journées restantes pour boucler la saison.

Mercato d’hiver : L’ASSE a privilégié les joueurs francophones aguerris à la L2

Vu l’urgence, KSV a privilégié les joueurs parlant français, aguerris à la Ligue 2 et prêts à intégrer directement l’équipe sans acclimatation, lors du dernier mercato. Selon les informations du quotidien Le Progrès, les dirigenats des Verts ont imposé ce changement rapide de cap à Philippe Montanier, qui l’a accepté.

« De manière plus générale, ce marché hivernal a permis aux Stéphanois de re-axer leur recrutement sur des joueurs francophones connaissant la Ligue 2. Contrairement à ce qu’il s’était passé cet été où les six joueurs engagés étaient étrangers », a fait savoir le journal régional.

Montanier assume le pari risqué de Saint-Etienne

L’ASSE a recruté Abdoulaye Kanté (milieu ivoirien), Aboubaka Soumahoro (défenseur central franco-ivoirien) et Julien Le Cardinal (défenseur central français). Quant à Marten-Chris Paalberg (17 ans), il est Estonien, mais il ne jouera pas avec l’équipe professionnelle. Il fera ses classes avec la Réserve d’abord.

Cependant, ce choix stratégique, décidé rapidement par les responsables de Kilmer et la cellule de recrutement, est un pari risqué. Ils ont finalement recruté des joueurs en manque de temps de jeu dans leurs clubs d’origine.

« Il est vrai que les recrues ont eu moins de temps de jeu cette saison et qu’il faudra probablement les gérer, mais on a le droit à cinq changements pour cette raison », a tenté de justifier Philippe Montanier, en conférence de presse d’avant-match.

Rendez-vous, samedi (19h), face à Montpellier, pour voir où en sont les nouveaux joueurs de l’AS Saint-Etienne, sur le plan physique et athlétique.

