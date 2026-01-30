Mercato PSG : Hansi Flick vide son sac sur Dro Fernandez !

Depuis lundi passé, Dro Fernandez est officiellement un joueur du PSG. Le milieu offensif de 18 ans a refusé de prolonger son contrat avec le Barça pour rejoindre Luis Enrique à Paris. Un transfert qui n’a pas du tout plu du côté de la Catalogne.

Mercato PSG : Hansi Flick change d’avis pour Dro Fernandez

Hansi Flick, l’entraîneur des Blaugranas, est revenu sur ce départ. Si dès l’annoncé de la décision du joueur il n’avait pas hésité à le critiquer publiquement, avant de l’écarter de l’entraînement, le coach allemand semble désormais plus compréhensif avec Dro Fernandez. De passage en conférence de presse ce vendredi, à la veille du déplacement à Elche pour le compte de la 22e journée de Liga, le coach barcelonais a avoué avoir changé d’avis et a tenu à revenir sur ses paroles.

Lisez aussi : INFO Mercato : Le Barça dédouane le PSG pour Dro Fernandez !

À voir

PSG : Luis Campos livre la vérité sur la signature de Pacho

« J’ai changé d’avis. Je ne veux rien dire à ce sujet. J’adore Dro, mais je suis évidemment déçu. Il le sait aussi, mais je l’adore. Il aurait eu un grand avenir ici. Il a pris une autre décision, que je dois respecter, c’est le football », a lancé Hansi Flick. De son côté, Deco, le directeur sportif du club catalan, a critiqué le choix du jeune milieu offensif de rejoindre les rangs du Paris SG.

« On connait tous l’influence qui existe »

S’il s’est montré peu actif durant ce mercato hivernal, Luis Campos est tout de même parvenu à déloger Dro Fernandez au FC Barcelone. Aidé par l’entraîneur Luis Enrique, qui a fait le déplacement à Barcelone pour parler avec l’international espoir espagnol, le conseiller sportif parisien a bouclé le transfert pour 8 millions d’euros afin d’éviter de lever la clause libératoire du joueur qui était fixée à 6 millions d’euros.

Forcément, ce choix n’est pas du goût des dirigeants barcelonais. Le directeur sportif Deco n’a, d’ailleurs, pas manqué de critiquer publiquement son choix. « Dro Fernandez avait une clause à six millions d’euros, comme la majorité des joueurs qui signent leur premier contrat pro », a rappelé Deco sur TNT Sports. Poursuivant, le collaborateur de Joan Laporta a regretté de n’avoir pas rassuré Dro sur son avenir au Barça.

Lisez aussi : PSG Mercato: Encore une autre surprise après Dro Fernandez ?

À voir

Mercato OM : Nouvel accord imminent pour Darryl Bakola !

« Tout ce que je pouvais faire, c’est lui expliquer notre projet pour lui et le contexte qui lui permettrait de progresser. L’entraîneur l’a aidé, il l’a fait s’entraîner et il l’a emmené en pré-saison. La déception de l’entraîneur vient un peu de là.

Si j’étais jeune et que j’étais à Barcelone, je ne partirais pas. Mais chacun fait ses choix, on connaît tous l’influence qui existe. On ne sait pas si ça vient des parents, mais ça le regarde », a confié l’ancien international portugais. Pour rappel, Dro Fernandez s’est engagé avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2030.

Lire la suite sur Dro Fernandez

Mercato: Dro Fernandez au PSG, Joan Laporta explose au Barça

Mercato PSG : Jour de visite médicale pour Dro Fernandez !

À voir

Mercato ASSE : Kanté enrôlé, Baouf s’éloigne !

PSG Mercato : Accord total ! Dro Fernandez attendu à Paris