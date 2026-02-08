PSG-OM : Déjà un premier scandale dans ce Classique ?

Le Classique PSG-OM n’avait pas encore trouvé son rythme qu’il s’était déjà chargé de tension et de débats. Dès la 9e minute, une décision arbitrale a enflammé le Parc des Princes et ravivé les vieilles rancœurs entre Paris et Marseille.

PSG-OM : Vitinha, le tacle qui fait exploser les Marseillais

Il n’a fallu que neuf minutes pour que le PSG-OM entre dans sa zone rouge. En retard sur Leonardo Balerdi, Vitinha est venu réaliser un tacle appuyé, pied en avant, directement sur le tibia du capitaine marseillais. Un geste aussi inutile que dangereux, dans un match où chaque duel est scruté à la loupe.

Willy Delajod a sorti le carton jaune sans trembler. Trop peu, selon une partie des observateurs, qui voyaient là un geste pouvant valoir une expulsion directe. À l’inverse, le banc parisien pestait contre une faute supposée de Quinten Timber au début de l’action. Classique oblige, chacun a vu midi à sa porte.

L’arbitrage déjà sous pression au Parc

Ce premier fait de jeu a immédiatement installé un climat électrique. Dans les tribunes comme sur les réseaux sociaux, la polémique arbitrale a pris une ampleur démesurée, rappelant que PSG-OM n’est jamais un match comme les autres, surtout lorsque l’arbitre devient un acteur central.

La gestion de Delajod sera scrutée jusqu’au coup de sifflet final. Dans un championnat où la moindre erreur fait la une, ce carton jaune accordé à Vitinha pourrait bien rester comme l’image marquante d’un Classique déjà sous haute tension.

Dembélé frappe vite, le PSG se rassure

Sur le terrain, le PSG a su transformer la controverse en carburant. Trois minutes après l’avertissement de Vitinha, Ousmane Dembélé a ouvert le score, seul dans la surface, parfaitement servi par Nuno Mendes après une inspiration lumineuse de Désiré Doué. Ce but précoce a remis Paris sur de bons rails dans la course au leadership de la Ligue 1.

Le Ballon d’Or 2025 n’a d’ailleurs pas mis trop longtemps à doubler l’avance pour mettre les Parisiens dans le confort à la pause. En cas de succès, les Parisiens récupéreraient leur fauteuil de leader. Pour l’OM, en revanche, la soirée pourrait laisser des traces, sportives comme arbitrales, dans une saison où chaque point pèse lourd.

