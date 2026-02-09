ASSE : Ça change tout, la très grosse opération des Verts

L’ASSE confirme son retour en force dans la course à la montée en s’imposant face à Montpellier lors de la 22e journée de Ligue 2. Pendant que ses concurrents directs laissent filer des points, les Verts réalisent une opération comptable majeure et reprennent des couleurs dans le haut du classement.

Une journée de Ligue 2 verrouillée en haut

La 22e journée a offert un scénario inattendu : nombreux matchs nuls et faux pas des équipes de tête ont redistribué les cartes. Troyes, leader avant la rencontre, a été battu 2-1 sur la pelouse de Nancy, réduisant son avance et relançant la lutte pour le podium. Reims, pourtant en embuscade, n’a pas su en profiter, concédant un 0-0 à domicile contre Bastia.

Le Mans, troisième, a lui aussi laissé filer deux points cruciaux face à Laval (1-1). Dunkerque et Guingamp se sont neutralisés (0-0), tandis que le Red Star a sombré à Pau (3-0). Seul Rodez a réussi un coup d’éclat à l’extérieur en battant Boulogne-sur-Mer (2-1). Dans ce contexte, rares sont les équipes à avoir véritablement tiré leur épingle du jeu… sauf Saint-Etienne.

ASSE – Montpellier : la victoire qui change la dynamique stéphanoise

Les Verts ont su saisir l’occasion. Malgré un match parfois terne, Saint-Étienne a imposé sa solidité défensive et sa maturité dans les moments faibles. Une réalisation suffit : 1-0 face à Montpellier, trois points précieux, et une confiance retrouvée. Cette victoire propulse l’AS Saint-Etienne à la 4e place avec 37 points, à seulement deux longueurs du podium.

Dans un championnat aussi serré que la Ligue 2, ce genre de performance peut s’avérer déterminant. Philippe Montanier et ses hommes montrent qu’ils peuvent gagner même dans des rencontres fermées, confirmant que les Verts sont désormais de sérieux candidats à la montée.

