Ligue 1 : L’OM massacré par le PSG, le coupable désigné !

Le Classique entre le PSG et l’OM a tourné au cauchemar pour les Marseillais. Leonardo Balerdi, capitaine et pourtant au cœur des critiques, est pointé du doigt après une prestation catastrophique.

Le défenseur argentin Leonardo Balerdi a vécu un match à vite oublier contre le PSG. Dès le premier but, son positionnement douteux a mis le doute sur sa concentration, avant que le second but ne scelle son rôle tragique : une erreur technique monumentale sur le ballon que Dembélé a transformé en but. Sur les réseaux sociaux, les supporters ne cachent plus leur colère, dénonçant un enchaînement d’erreurs qui semblent devenues habituelles.

Le constat est sans appel : Balerdi, capitaine de l’OM, voit son image écornée match après match. Entre pertes de balle, placements approximatifs et décisions incompréhensibles, il est accusé d’avoir compromis les ambitions de son équipe dans ce Classique. Pour beaucoup, cette rencontre est le symbole d’un fiasco collectif mais centré sur une seule figure.

Balerdi est encore une fois fautif sur le deuxième but.



L’Argentin enchaîne erreurs de placement (une habitude) et errements techniques.



Incorrigible, il vit une soirée cauchemardesque…#TeamOM #PSGOM pic.twitter.com/RLqfOeGpsj — La Minute OM (@LaMinuteOM_) February 8, 2026

Le brassard de capitaine remis en question

Les critiques dépassent la simple erreur technique. Le brassard de capitaine de Balerdi est désormais un véritable sujet de polémique. « Qui défend encore ce capitaine ? », s’exclament les fans, incrédules. Certains, plus sarcastiques, évoquent même un départ hypothétique et profitable pour le club, si jamais il était vendu à l’étranger.

Le débat est ouvert : peut-on continuer à faire confiance à un joueur qui accumule les maladresses dans les moments clés ? Le symbole du capitaine moisi est désormais associé à une performance désastreuse, et la tension autour de Balerdi risque de peser lourd sur le vestiaire marseillais pour les prochaines échéances.

