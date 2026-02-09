Mercato OL : Endrick, la réponse cash du Real Madrid à Lyon

Le rêve de l’OL d’une prolongation d’Endrick s’éloigne. Le Real Madrid, impressionné par le prodige brésilien, a tranché : il reviendra en Espagne dès la fin de la saison.

OL : Des débuts sensationnels pour Endrick à Lyon

Arrivé en prêt cet hiver, Endrick n’a pas tardé à s’imposer comme la coqueluche de Lyon. En seulement six matchs, il a inscrit cinq buts et délivré une passe décisive, tout en électrisant le Groupama Stadium et en imposant son talent au vestiaire lyonnais. À 19 ans, le Brésilien combine puissance, instinct de buteur et maturité hors norme.

Chaque prise de balle est un régal pour le public, chaque accélération une alerte pour les défenses adverses. Les observateurs parlent déjà d’un « phénomène », et il est clair que l’OL a découvert un joyau capable de changer le visage de son attaque.

Everyone loves Endrick ❤️ pic.twitter.com/iHOlG9lLU5 — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) February 7, 2026

Mercato OL : Fonseca pousse pour prolonger le prêt d’Endrick

Paulo Fonseca n’a pas caché son admiration pour le jeune Brésilien. L’entraîneur portugais tente de mettre la pression à sa direction pour engager des discussions avec le Real Madrid afin de prolonger le prêt au-delà de la saison. La direction lyonnaise est séduite par l’impact immédiat d’Endrick.

Elle rêve de continuer l’aventure avec le phénomène brésilien, malgré la concurrence acharnée et les convoitises qui fleurissent dans toute l’Europe. Mais convaincre le Real Madrid ne sera pas une mince affaire. L’OL sait que tout le monde dans le foot scrute désormais chaque mouvement du prodige, et que les négociations s’annoncent corsées.

Le Real Madrid a tranché : pas de cadeau

Selon AS, le club merengue ne fait aucun cadeau : Endrick rejoindra Madrid dès la fin de la saison. Impressionné par sa progression en Ligue 1, le Real veut le réintégrer pour la saison prochaine. Les regrets d’avoir laissé filer le joueur en prêt renforcent la fermeté madrilène : ce joyau du football brésilien reviendra à la Casa Blanca, prêt à illuminer la Liga.

Même une expulsion récente contre Nantes n’a pas entamé sa cote en Europe. L’ancien de Palmeiras continue d’attirer l’attention, confirmant que sa trajectoire fulgurante ne connaît aucune limite. Ses ambitions sont claires : briller en Liga, s’imposer au Real et préparer la Coupe du Monde.

