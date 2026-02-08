ASSE : Une annonce officielle tombe, c’est une surprise !

L’ASSE a frappé un grand coup médiatique ce dimanche soir. En plein journal de 20H sur TF1, le club stéphanois a dévoilé son quatrième maillot dans une mise en scène aussi inattendue qu’efficace, provoquant un véritable emballement chez les supporters.

ASSE : Un coup de projecteur national inattendu

La scène a surpris jusque dans les salons les plus avertis. Invité pour la promotion de son nouveau film Marty Supreme, Timothée Chalamet n’a pas seulement parlé cinéma. Sous les yeux d’Anne-Claire Coudray, l’acteur franco-américain a enfilé un maillot inédit de l’AS Saint-Étienne, révélant ainsi officiellement la quatrième tunique des Verts.

Lire aussi : La grande première réussie de Montanier et Le Cardinal

L’instant, soigneusement orchestré, a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux. Rarement un club de Ligue 2 aura bénéficié d’une telle exposition en prime time, sur la première chaîne d’Europe. Un coup marketing audacieux, assumé et parfaitement exécuté.

Un maillot inédit, symbole d’une identité assumée

Le maillot présenté tranche avec les codes habituels : vert fluo, design moderne, et flocage « Chalamet 42 », clin d’œil appuyé au département de la Loire. L’AS Saint-Etienne a confirmé dans la foulée que cette tunique serait portée lors de prochains déplacements, aussi bien par l’équipe masculine que féminine.

À voir

Mercato ASSE : Le coup parfait de Saint-Etienne !

Lire aussi : ASSE : Montanier envoie un message fort à Stassin !

Au-delà de l’esthétique, le message est clair : Saint-Étienne revendique son histoire, son territoire et sa capacité à surprendre. Dans un football de plus en plus normé, ce choix audacieux renforce l’identité d’un club qui refuse de se fondre dans la masse.

Quand Hollywood s’invite à Geoffroy-Guichard

Supporter revendiqué des Verts, Timothée Chalamet n’en est pas à son premier geste d’amour envers le club du Forez. Mais cette apparition télévisée marque un tournant. Elle offre au club une visibilité internationale rare et rappelle que la ferveur stéphanoise dépasse largement les frontières de la Ligue 2.

Entre rêve de remontée et coup de génie médiatique, l’AS Saint-Etienne a rappelé une chose essentielle : à Saint-Étienne, la surprise fait partie de l’ADN. Et ce maillot, déjà culte, en est la parfaite illustration.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato : Le coup parfait de Saint-Etienne !

À voir

PSG-OM : Déjà un premier scandale dans ce Classique ?

ASSE : Montanier fait une folle promesse à Saint-Étienne

ASSE : Montanier mise sur un guerrier pour la montée en Ligue 1