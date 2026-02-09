PSG : Luis Enrique lâche une punchline sur son avenir

Luis Enrique a encore frappé, cette fois avec les mots. Après un Clasico à sens unique remporté face à l’OM (5-0), l’entraîneur du PSG a botté en touche sur son avenir, non sans glisser une formule devenue instantanément virale.

PSG : Une victoire éclatante assurée face à l’OM

Le Parc des Princes vibrait encore des cinq buts infligés à l’OM que déjà la conférence de presse prenait des allures de scène de théâtre. Le PSG venait de signer une démonstration historique (5-0) lors de la 21e journée de Ligue 1, reprenant au passage les commandes du championnat devant le RC Lens. Sur le terrain, les Parisiens avaient parlé avec autorité. En coulisses, leur entraîneur allait faire le reste.

Lire aussi : PSG-OM : Déjà un premier scandale dans ce Classique ?

Interrogé sur une possible prolongation au-delà de 2027, Luis Enrique a marqué un silence, comme pour mieux installer le décor. Le technicien espagnol sait manier le tempo, balle au pied comme micro en main. Et quand la question touche à l’avenir, il préfère l’esquive élégante à la promesse appuyée.

« Ici c’est Paris ! », la punchline de Luis Enrique qui en dit long

« Les Espagnols touchent toujours le point sensible », lâche-t-il d’abord, malicieux, avant de basculer en français avec une réponse ciselée : « Je suis très content à Paris. Ici c’est Paris ! » Puis le sourire, et la sortie de scène. Rideau. Derrière l’humour, le message est clair. Luis Enrique ne ferme aucune porte, mais il rappelle son attachement au projet parisien.

À voir

ASSE : Ça change tout, la très grosse opération des Verts

Lire aussi : PSG : Enorme décision pour Luis Enrique, la Premier League en alerte

Sous contrat jusqu’en 2027, courtisé par l’Europe, il choisit la stabilité du présent et la force du symbole. À Paris, il gagne, il impose son style… et il soigne sa communication. Un coach en maîtrise totale, jusque dans l’art de ne rien promettre.

Lire aussi sur le PSG :

Ligue 1 : L’OM massacré par le PSG, le coupable désigné !

Mercato PSG : Luis Campos traque un phénomène en Allemagne

À voir

Stade Rennais : 72 M€ pour Jacquet, Liverpool est déjà déçu

Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée d’un goleador