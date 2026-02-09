Stade Rennais : 72 M€ pour Jacquet, Liverpool est déjà déçu

Le Stade Rennais a bouclé le transfert record de Jérémy Jacquet pour 72 millions d’euros vers Liverpool, mais la joie pourrait être de courte durée. Une blessure contre Lens jette une ombre sur ce deal historique et inquiète déjà les Reds.

Transfert à 72 millions : Le Stade Rennais maître du jeu

Le Stade Rennais a frappé un grand coup cet été en sécurisant un transfert à 72 millions d’euros pour Jérémy Jacquet, convoité par Liverpool, Chelsea et le Bayern Munich. En conservant le défenseur central jusqu’à la fin de la saison, les « Rouge et Noir » ont habilement joué leur rôle de club formateur capable de négocier au sommet.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Liverpool s’offre Jacquet pour 72M€

Cette stratégie permet à Rennes de profiter encore de son jeune talent tout en préparant un futur financier solide. Mais derrière l’euphorie du chèque record, un nuage noir s’est invité : la blessure de Jacquet à l’épaule face à Lens. Un coup dur pour le club breton, privé de son meilleur défenseur dans une période déjà délicate.

Liverpool face à l’inquiétude

Du côté de Liverpool, la situation est scrutée avec attention. Les Reds avaient accepté de laisser Jacquet à Rennes pour qu’il prenne confiance et accumule de l’expérience avant de rejoindre Anfield. Mais l’incertitude médicale est désormais au cœur des discussions : combien de temps le jeune défenseur sera-t-il éloigné des terrains ?

À voir

Ligue 1 : L’OM massacré par le PSG, le coupable désigné !

Lire aussi : Habib Beye attaqué : Le Stade Rennais dénonce des calomnies

Le staff médical anglais va suivre de près l’évolution de la blessure pour éviter tout risque de récidive, selon The Mirror. Si la prudence reste de mise, la presse britannique exprime déjà sa déception. La pression est forte : Jacquet doit arriver en pleine forme l’été prochain, et cette blessure pourrait chambouler le plan initial.

Pour Rennes, c’est un mélange d’orgueil et de frustration. Orgueil pour avoir réalisé un transfert historique et conservé un joueur clé quelques mois supplémentaires. Frustration, car le club voit son pilier défensif s’éloigner des terrains alors que chaque point compte en Ligue 1.

Lire aussi sur le Stade Rennais :

Stade Rennais : Rongier met Beye face à ses responsabilités sur Samba

À voir

ASSE : Ça change tout, la très grosse opération des Verts

Stade Rennais : La vérité éclate sur le cas Brice Samba

Coup de théâtre au Stade Rennais : Beye fait une annonce choc