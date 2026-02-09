Mercato PSG : Accord conclu pour Maamar ?

Le PSG semble avoir identifié une priorité pour son prochain mercato : la succession ou, du moins, la doublure d’Achraf Hakimi. Ali Maamar est sur la short-list des Parisiens.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne Ali Maamar

Les dirigeants du PSG attendent le prochain mercato estival pour apporter du sang neuf à l’équipe de Luis Enrique. Les pépins physiques de certains cadres cette saison compliquent la situation au technicien parisien. Certains postes doivent être renforcés notamment celui de latéral droit occupé par Achraf Hakimi.

Selon les informations du média Africa Foot, les dirigeants parisiens auraient jeté leur dévolu sur un jeune talent marocain évoluant en Belgique. Il s’agit d’Ali Maamar, arrière droit de 20 ans, actuellement sous contrat avec Anderlecht jusqu’en juin 2028. International marocain U20, le natif de Bruxelles aurait décliné une proposition de prolongation et envisagerait un départ des Mauves.

Auteur de 19 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, Ali Maamar attire déjà les convoitises. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos flaire déjà le coup et pourrait passer à l’attaque dans les prochains mois. Le FC Barcelone suivrait également son évolution de près, annonçant une concurrence sérieuse pour le PSG dans ce dossier.

