OM : De Zerbi prêt à jeter l’éponge ? La grosse annonce

Roberto De Zerbi n’a pas fui, mais son regard en disait long après l’humiliation subie par l’OM au Parc des Princes face au PSG. Son discours, grave et lucide, ouvre la porte à des décisions majeures dans un club déjà sous tension.

PSG-OM : Une claque parisienne aux airs de point de rupture

Le 5-0 encaissé face au PSG n’est pas une simple défaite. C’est une gifle sonore, publique, presque institutionnelle, qui a laissé l’OM groggy et son entraîneur profondément marqué. Au micro de Ligue 1+, Roberto De Zerbi n’a rien cherché à masquer : « C’est une période… on fait une bonne prestation contre Rennes et Lens, et après c’est le désespoir total. Encore une fois je demande pardon aux supporters. »

Rarement un coach marseillais s’était présenté aussi abattu après un Classique. Le technicien italien, d’ordinaire précis et méthodique, a cette fois parlé avec le cœur, conscient du poids symbolique d’une telle déroute à Paris, surtout dans une saison déjà sinueuse.

De Zerbi annonce un dialogue imminent avec la direction

Plus inquiétant encore que le score, le flou qui entoure la suite. De Zerbi l’a lui-même reconnu. « On va parler avec Benatia et Longoria pour comprendre ce qu’on peut faire. Parce que ça fait mal ces défaites, surtout à Paris, surtout de cette façon », a-t-il annoncé. Une phrase lourde de sens, qui sonne comme l’annonce d’une introspection collective, voire d’un tournant.

L’ancien coach de Brighton ne se défausse pas. Il s’interroge, frontalement, sur l’incohérence de son équipe : « Je ne suis pas dans la tête des joueurs, je ne sais pas ce qu’il se passe. Le match, on l’a préparé au maximum. Mais clairement, on ne l’a pas bien préparé. » Une remise en question globale, sans faux-semblants.

Pas de regrets tactiques, mais une alerte sérieuse

Malgré l’ampleur du naufrage, De Zerbi refuse toute chasse aux coupables : « Non je n’ai pas de regrets [sur ma compo]. Parce que je pense qu’il n’y a pas grand-chose à sauver de ce match. » Un constat sec, presque clinique, qui en dit long sur l’ampleur du malaise.

Le vrai danger, pour l’OM, réside dans cette répétition inquiétante : capable du meilleur contre Rennes ou Lens, mais friable dans les grands rendez-vous. Entre humiliation et introspection, Marseille est à l’heure des choix. Et De Zerbi, lui, semble déjà peser le poids de l’avenir.

