Stade Rennais : Trois terribles nouvelles tombent au SRFC

Les mauvaises nouvelles pleuvent au Stade Rennais. Deux cadres ont rejoint l’infirmerie, et le coach Habib Beye a été limogé.

Stade Rennais : l’orage s’abat sur le SRFC

Le week-end a viré au cauchemar pour le Stade Rennais. Samedi face au RC Lens, Jérémy Jacquet a quitté la pelouse en larmes, victime d’une grave blessure à l’épaule. Une situation suivie de près jusqu’en Angleterre, où Liverpool a déjà bouclé l’arrivée du défenseur de 20 ans contre un chèque de 70 millions d’euros. Attendu à Anfield cet été, les nouvelles ne sont pas bonnes pour le crack tricolore.

Selon L’Équipe, une opération de l’épaule est désormais envisagée. Une intervention qui pourrait éloigner Jacquet des terrains pendant plusieurs semaines, stoppant sa progression alors que beaucoup l’imaginaient déjà s’imposer rapidement chez les Reds.

Comme si cela ne suffisait pas, Rennes a également perdu Abdelhamid Aït Boudlal. Le défenseur marocain a été contraint de céder sa place dès la 29e minute face à Lens, touché musculairement. Si la nature exacte de la blessure n’a pas été précisée par le club, Habib Beye avait confirmé après la rencontre que le coup était sérieux. « Pour Jérémy, c’est l’épaule, et pour Abdelhamid, c’est musculaire. C’est forcément préoccupant pour les deux », avait-il confié après la défaite bretonne (3-1).

Un nouveau coup dur pour un joueur devenu un élément important de l’effectif rennais cette saison, avec 11 apparitions à son actif. Enfin, la tempête s’est achevée par un changement sur le banc. En difficulté, sur une série de quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues, Habib Beye a été démis de ses fonctions.

Informé ce lundi par sa direction, son départ a été officialisé dans la foulée. Incapable d’inverser la dynamique à Lens, l’ancien défenseur paye aussi un climat interne tendu, marqué par des frictions avec plusieurs cadres, dont le gardien Brice Samba.

