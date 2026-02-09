ASSE Mercato : Comment Chalamet a bouclé le dossier Stassin

Si Lucas Stassin est resté à l’ASSE cette saison, Timothée Chalamet, fans des Verts et ambassadeur du club, a pesé de toute son influence dans la décision du joueur.

Mercato : Chalamet a demandé à Stassin de rester à l’ASSE

Lucas Stassin a tenté de quitter l’ASSE l’été dernier, après la relégation du club en Ligue 2. Cet hiver encore, il était parmi les joueurs annoncés partant. Finalement, l’avant-centre de 21 ans est resté chez les Verts où son contrat va jusqu’en juin 2028.

Selon les confidences de Timothée Chalamet, star du cinéma mondial, sur France Inter, il avait demandé personnellement à ce dernier de rester à l’AS Saint-Etienne pendant le mercato estival.

L’International Espoirs belge était très convoité l’été dernier. En Ligue 1, il était la priorité du Paris FC et était aussi sur les tablettes du RC Strasbourg et du LOSC. Plusieurs clubs outre-Manche avaient coché son nom, notamment West Ham.

