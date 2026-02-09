Coup de Théâtre au PSG : Vitinha lâche un indice au Real !

Le milieu de terrain du PSG, Vitinha, est fortement courtisé par le Real Madrid. Et conte tout attente, l’international portugais donnerait son feu vert au club espagnol.

Mercato PSG : Vitinha favorable à un transfert au Real Madrid

Le Paris Saint-Germain a connu un mercato hivernal plus ou moins clame cet hiver, avec une seule recrue signée. Mais l’été prochain risque d’être très animé au PSG, où certains cadres du vestiaire ne sont pas à l’abri d’un départ. C’est le cas notamment de Vitinha, le maitre à jouer parisien.

Le Real Madrid ne lâche rien pour son transfert. L’international portugais est doté d’une excellente capacité à dicter le rythme et fluidifier le jeu de son équipe. Un tel profil correspond aux besoins du géant espagnol. Le Real Madrid aurait même fait de lui sa priorité pour l’été 2026. Et cet intérêt semble réciproque.

Le compte The Touchligne sur X explique que Vitinha voue une admiration profonde au Real Madrid. Le milieu de 25 ans considère ce transfert comme l’apogée d’une carrière. Il serait ainsi ouvert à l’idée de rejoindre les Merengues si ceux-ci venaient à le contacter.

Le Paris SG ne le retiendra pas contre son gré

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Vitinha loves the idea of playing for Real Madrid. The player is happy at Paris Saint-Germain but views Real Madrid as the ultimate pinnacle destination in world football.



Le Paris Saint-Germain, de son côté, adopte une approche très claire. La direction ne retiendra aucun joueur contre son gré. Si Vitinha exprime officiellement sa volonté de franchir le pas, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos lui ouvriront la porte. À condition qu’une indemnité de transfert conséquente soit déposée sur la table. Ce dossier sera sans doute le grand choc du prochain mercato.

