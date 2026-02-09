Mercato PSG : Un crack veut quitter le navire

Après avoir perdu sa pépite Dro Fernandez au profit du PSG cet hiver, le FC Barcelone semble décidé à rendre la pareille au club de la capitale. Les Blaugranas lorgnent désormais l’un des titis parisiens les plus prometteurs.

Mercato PSG : le Barça vise une pépite à Paris

Le mercato hivernal du PSG a été marqué par un mouvement qui a fait grincer des dents en Catalogne. Le jeune milieu offensif de 19 ans, Dro Fernandez, a quitté La Masia pour rejoindre le projet parisien. Si le transfert s’est conclu pour 8 millions d’euros, un montant supérieur à sa clause libératoire de 6 millions, versé par le PSG pour préserver les relations, la pilule reste difficile à avaler pour Deco, le directeur sportif barcelonais.

Selon les informations de Fichajes, le FC Barcelone prépare sa vengeance et cible un talent du PSG. Il s’agit d’Emmanuel Mbemba. Ce jeune roc montre déjà de très belles qualités. La situation contractuelle du joueur joue en faveur des courtisans. Lié au PSG jusqu’en juin 2026, Mbemba n’a pour l’instant pas entamé de discussions sérieuses pour une prolongation. Le club catalan compte bien chiper le joueur à un prix réduit.

International français U17 (13 sélections), Emmanuel Mbemba possède un profil qui pourrait pourtant s’avérer précieux pour Luis Enrique. Derrière l’indéboulonnable Nuno Mendes, le PSG manque de spécialistes au poste de latéral gauche, Lucas Hernandez étant davantage perçu comme un défenseur central de métier.

Malgré ce besoin, Mbemba n’a pas encore eu l’opportunité de se montrer avec l’équipe première, ce qui pourrait peser dans sa réflexion sur son avenir. Le FC Barcelone n’est toutefois pas seul sur le dossier. Comme le rapportait récemment L’Équipe, le jeune défenseur affole l’Allemagne. Le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen sont également sur le coup.

Le club bavarois semble d’ailleurs avoir pris une longueur d’avance, des contacts rapprochés ayant déjà été établis avec l’entourage du joueur. Pour le Barça, la mission s’annonce complexe : il faudra non seulement convaincre le titi, mais aussi doubler les deux cadors de la Bundesliga.

