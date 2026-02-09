Ça se gâte à l’OM : Clash entre De Zerbi et Greenwood !

La lourde défaite de l’OM face au PSG (5-0) provoque des tensions à Marseille. Une altercation entre Roberto De Zerbi et son attaquant Mason Greenwood est même dénoncée.

OM : Echange musclé entre De Zerbi et Greenwood à Paris

Le naufrage (5-0) de l’Olympique de Marseille au Parc des Princes n’est que la partie émergée de l’iceberg. Cette claque s’inscrit dans une période inquiétante pour les Olympiens. L’humiliation à Bruges, la possible démission de Roberto De Zerbi, le départ précipité d’Amir Murillo avaient secoué l’OM ces derniers jours.

Le malaise a pris un visage lors de cette déroute à Paris. L’Equipe évoqué Une vive altercation entre De Zerbi et Mason Greenwood. L’entraîneur italien n’a visiblement pas digéré la prestation de son meilleur buteur cette saison. Ce dernier a été transparent en attaque et coupable d’un laxisme défensif flagrant sur le but de Kvaratskhelia.

Mason Greenwood est ainsi devenu le symbole du naufrage marseillais à Paris. Son échange musclé avec De Zerbi révèle une certaine fracture au sein du groupe. L’attaquant anglais étaient censé porter le projet offensif de l’OM. Il paraît désormais déconnecté des attentes de son coach. De Zerbi devra restaurer une discipline commune dans un effectif fragmenté. Alors que son avenir à l’OM n’est pas garanti.

