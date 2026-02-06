Mercato Stade Rennais : Habib Beye bientôt limogé ? Son successeur connu !

Ça chauffe au Stade Rennais. Le technicien du club, Habib Beye est de nouveau sur un siège éjectable à Rennes.

Mercato Stade Rennais : Habib Beye n’est pas seul dans la tourmente

Au Stade Rennais, Habib Beye semble de plus en plus menacé, mais il n’est pas le seul à être concerné par la situation. Déjà en danger en tout début de saison, l’entraîneur sénégalais est de nouveau sur la sellette. Rennes traverse un sale temps avec trois défaites d’affilée. Classé actuellement 6e, le club breton voit Strasbourg et Toulouse le talonner pour les dernières places européennes.

Selon Mohamed Toubache-Ter, la direction rennaise pourrait être fortement irritée par l’attitude et la communication de son coach. Le crédit d’Habib Beye est gravement entaché et des réunions se multiplient à Rennes, une réflexion étant en cours sur l’avenir du technicien.

À voir

Mercato OM : Un défenseur s’en va, annonce ce vendredi !

Lire aussi : Stade Rennais en crise : Habib Beye sonne l’alerte !

Rien n’est encore acté et Beye a encore la possibilité d’inverser la tendance, comme il l’a fait en novembre. Toutefois, la situation demeure critique pour l’ancien entraîneur du Red Star, car selon la même source, Sébastien Tambouret se tient prêt à prendre les rênes de l’équipe.

Du côté de Rennes, l’homme de 48 ans n’est pas le seul en danger. Toujours selon la même source, Arnaud Pouille est également dans le viseur de la famille Pinault, propriétaire du SRFC. Le président du SRFC, en poste depuis octobre 2024, pourrait ainsi suivre rapidement l’entraîneur si les résultats et l’entente au sein du club ne s’améliorent pas rapidement.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : Un chèque tombé du ciel pour le SRFC ?

À voir

Mercato PSG : Une rumeur autour de Vitinha choque l’Espagne

Mercato Stade Rennais : Un gros départ programmé à Rennes

Stade Rennais : Habib Beye reçoit un soutien inattendu