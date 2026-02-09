PSG-OM : Un ancien Marseillais fracasse Leonardo Balerdi

Leonardo Balerdi a livré une prestation catastrophique ce dimanche lors du Classique PSG-OM. Les critiques à son égard se multiplient.

OM : Leonardo Balerdi, un capitaine à la dérive

Le Classique de dimanche a viré au cauchemar pour l’Olympique de Marseille. Les hommes de Roberto De Zerbi avaient pourtant tenu tête au PSG plus tôt dans la saison. Ils avaient battu les Parisiens au Vélodrome (1-0), avant de perdre le Trophée des champions (2-2, 1 tab 4). Ce troisième round a largement tourné en faveur du Paris SG.

Les Phocéens ont été balayés (5-0) au Parc des Princes lors de la 21e journée. Ce revers cinglant enterre les espoirs de titre. Il met aussi exergue les lacunes de la défense de l’OM. Leonardo Balerdi a notamment vécu un véritable calvaire lors de ce choc. Le défenseur argentin était totalement dépassé par le rythme et la vitesse de l’équipe adverse.

Lire aussi : Mercato OM : Le départ de Balerdi exigé en direct !

Le capitaine de l’OM est même impliqué sur trois des cinq buts encaissés. Il n’a fait que constater les dégâts au coup de sifflet final. Cette passivité de Leonardo Balerdi n’a pas échappé à Adil Rami. L’ancien défenseur marseillais n’a pas mâché ses mots.

Le constat cinglant d’Adil Rami

Adil Rami pointe du doigt un manque flagrant de lecture de jeu et d’anticipation chez les capitaine de l’Olympique de Marseille. Il estimé de Balerdi se disperse trop dans les provocations au détriment de son propre jeu. « Il passe son temps à chambrer les joueurs et à s’embrouiller avec eux (…) tu devrais un peu plus te concentrer sur le jeu », a déploré le champion du monde tricolore sur Ligue 1 +.

Selon lui, ce naufrage confirme les défauts de l’ancien défenseur du BVB. Au point où son ‘autorité de son patron de la défense est aujourd’hui remise en cause. « Balerdi ne joue pas ce rôle comme il devrait le jouer » a-t-il lancé.

À voir

