ASSE : Un changement fort opéré dans le staff des Verts !

© Photo du Logo ASSE
L’ASSE poursuit sa mue en interne. Le club ligérien mise sur la continuité et la compétence pour renforcer l’accompagnement de ses jeunes talents.

ASSE : Jules Fauvey promu dans le staff de l’équipe première

À l’ASSE, la fidélité se récompense. Jules Fauvey, formé dans les arcanes du club, gravit un nouvel échelon après un parcours exemplaire au sein de la formation. Des U11 à la réserve, en passant par l’analyse vidéo, le technicien a patiemment affûté son regard. Une progression méthodique, presque scolaire, mais redoutablement efficace.

Selon Poteaux Carrés, Fauvey devient Individual Player Development Coach auprès du groupe pro. Sa mission : polir les jeunes professionnels, les guider dans le grand bain. Il succède à Romain Marée, en partance pour la MLS. Un départ, une opportunité : à Saint-Étienne, l’avenir se construit aussi depuis le banc, avec sérieux… et ambition.

