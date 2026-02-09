Mercato PSG : C’est confirmé, un attaquant attendu à Paris

La décision est prise pour Randal Kolo Muani. L’attaquant tricolore va faire son retour au PSG lors du prochain mercato estival.

Prêté cette saison à Tottenham par le PSG, Randal Kolo Muani connaît désormais la position du club londonien sur son avenir. Et celle-ci ne joue pas en sa faveur. La Juventus Turin avait fait le forcing pour le recruter lors du dernier mercato estival. Mais les deux clubs n’ont pas pu sceller le deal.

Les pensionnaires du Parc des Princes avaient alors dû lui trouver une solution de dernière minute. Tottenham s’était positionné et a accueilli l’international français. Mais en Angleterre, Randal Kolo Muani traverse un sale temps.

En 26 apparitions toutes compétitions confondues, l’ancien Nantais affiche un bilan modeste. Il a claqué 3 pions et servi 3 offrandes. Des statistiques insuffisantes pour convaincre la direction londonienne. Sans surprise, Tottenham ne souhaite donc pas prolonger l’aventure au-delà de cette saison, selon TeamTalk.

Aucun transfert définitif ni nouveau prêt n’est à l’étude. Une position connue depuis plusieurs semaines par l’entourage du joueur, et qui a largement pesé dans sa volonté de quitter le club dès le mercato hivernal. La Juventus a bien tenté de revenir à la charge en janvier, sans succès. Trop complexe, le dossier n’a pas pu être bouclé à temps.

De retour au PSG l’été prochain, l’attaquant devrait être rapidement replacé sur le marché, avec une valeur en nette baisse estimée à 25 M€ par Transfermarkt. Difficile, en effet, d’imaginer Paris et Luis Enrique lui offrir une nouvelle opportunité.

