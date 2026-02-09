PSG : Enrique doit-il vraiment craindre le RC Lens et l’OL ?

L’entraîneur du PSG se méfie de ses actuels dauphins en Ligue 1. Mais Luis Enrique a-t-il des raisons de craindre le RC Lens et l’OL dans le sprinf final de la saison ?

Ligeu 1 : Le PSG écrase l’OM, le RC Lens en embuscade, l’OL sur le podium

Le PSG a écrasé l’OM (5-0), dimanche soir, en clôture de la 21e journée de Ligue 1 et a repris la première place du classement de la Ligue 1. Les Parisiens ont toujours deux points d’avance sur le RC Lens, avec qui ils sont lancés dans une course de relais ces dernières journées.

Quant à l’OL, il s’est mêlé à la course dans le peloton de tête, depuis qu’il s’est hissé sur la 3e marche du podium, en profitant de la lourde chute des Marseillais à Paris. Néanmoins, Lyon part de loin dans la course pour le titre de champion, car il a 9 points de retard sur le leader et 7 points en moins que les Lensois.

Luis Enrique se méfie d’un retour de Lens, ainsi que de Lyon

Malgré cela, l’entraîneur du Paris Saint-Germain n’est pas serein. Il craint un éventuel retour du Racing Club de Lens ou de l’Olympique Lyonnais. De ce fait, il a refusé de s’enflammer après la large victoire de son équipe sur celle de Roberto De Zerbi. « C’est un moment important dans la saison« , a-t-il glissé après le (5-0) infligé à l’Olympique de Marseille.

Toutefois, Luis Enrique estime que « cela ne va pas être évident » pour le PSG. Pourquoi le technicien espagnol est-il si méfiant ? « Les Lensois sont capables de continuer à gagner, donc il faut se méfier », a-t-il répondu au micro de Ligue 1+, tout en évoquant « un championnat particulier » cette saison.

13 journées, 39 points en jeu et deux confrontations directes

Évidemment, ce n’est pas le moment de jubiler pour le club de la capitale. Le titre est loin d’être acquis. Il reste encore 13 journées de championnat à disputer, soit 39 points en jeu. Sans oublier les deux confrontations directes consécutives du Paris SG avec le RC Lens au stade Bollaert, le 12 avril, et face à l’OL au Parc des Princes, le 19 avril.

Ces 29e et 30e journées s’annoncent décisives, mais à condition que ces trois équipes soient toujours en tête et au coude-à-coude à ces dates.

