PSG-OM : Tension à Marseille, des joueurs pris pour cible

La débâcle de l’OM face au PSG (5-0) provoque des scènes de tension à Marseille. Roberto De Zerbi et ses joueurs ont copieusement été sifflés à leur retour à Marignane.

PSG-OM : De Zerbi et ses hommes accueillis par des supporters en colère

Les supporters de l’Olympique de Marseille ont la gueule de bois. Leur équipe s’est fait humilier ce dimanche sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Les hommes de Roberto De Zerbi étaient méconnaissables. Jamais les Marseillais n’ont réussi à rivaliser avec ce PSG. Ils ont progressivement abandonné le combat, en concédant la plus grosse défaite jamais observé dans un Classique (5-0).

Un tel revers passe très mal auprès des fans phocéens. Ceux-ci ont exprimé leur mécontentement. La Minute OM explique en effet que Mason Greenwood et ses coéquipiers, dès leur atterrissage à l’aéroport de Marignane, ont confronté ce lundi à une colère noire. Ils ont été accueillis par des sifflets nourris et des cris de rage.

Le groupe de l’OM a été pris à partie par des fans agacés. Les griefs exprimés sont profonds et touchent à l’identité même du club. L’absence de combativité et la fébrilité défensive ont animé ces tensions. Ce revers historique est une « infamie » pour certains fans. Cet accueil houleux est le signe d’un malaise profond à Marseille.

Un dispositif de sécurité renforcé

La source explique que le retour au centre d’entraînement de la Commanderie a même nécessité un dispositif de sécurité renforcé. Des escortes à scooter ont dû protéger le bus des joueurs pour prévenir tout débordement. Ce climat délétère illustre un début de crise à l’OM.

Les excuses de De Zerbi n’ont suffi à apaiser les supporters. La défaite est parfois tolérée à Marseille. Mais l’absence de caractère sur la pelouse du rival parisien est encore difficile à digérer. Le prochain match face au RC Strasbourg sera électrique.

