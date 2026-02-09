Mercato PSG : 60M€ ! Campos à l’affût du nouveau Drogba

Le PSG scrute de près une pépite offensive qui affole déjà le Portugal et l’Europe. À seulement 17 ans, un phénomène validé par José Mourinho pourrait bientôt s’inviter dans les réflexions stratégiques de Luis Campos.

Benfica, fabrique à talents… et révélation express

Troisième de Liga Portugal et parfois chahuté cette saison, Benfica n’en reste pas moins fidèle à son ADN : révéler, polir, puis valoriser. Sous la houlette d’un José Mourinho revenu au pays, les Aguias ont décidé de regarder vers l’avenir sans renier l’exigence du présent. Plusieurs jeunes ont pointé le bout de leur nez, mais l’un d’eux a frappé bien plus fort que les autres. Il s’agit de la pépite Anisio Cabral, seulement âgé de 17 ans.

Champion du monde U17 avec le Portugal après une Coupe du monde flamboyante (7 buts inscrits), ce colosse d’1m93 formé au club depuis 2016 s’est invité dans la rotation offensive avec une efficacité presque insolente. Lancé le 25 janvier contre Estrela de Amadora, il n’a eu besoin que de quelques secondes pour marquer. Rebelote face à Alverca, même scénario, même conclusion : but immédiat, impact maximal. Deux réalisations en trois matches, soit un ratio d’un but toutes les dix minutes. Rare, presque indécent.

HE DID IT AGAIN! 🥵



🎬 Menos de um minuto em campo, primeiro toque na bola e golo de Anísio Cabral!#SLBALV | #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/uPBTmdkZPA — SL Benfica (@SLBenfica) February 8, 2026

Mourinho conquis par Anisio Cabral, l’Europe attentive

Au Portugal, l’enthousiasme est déjà palpable. A Bola n’a pas hésité à lui attribuer la note de 8 et le titre d’homme du match malgré seulement cinq minutes disputées : « Il était, sans aucun doute, la star de ce match Benfica-Alverca. […] Le “Special One” lui avait confié la responsabilité de décider du sort du match, et le jeune homme de 17 ans n’a pas déçu son entraîneur », fait-on remarquer.

José Mourinho, justement, n’a pas résisté à la comparaison prestigieuse, en référence à la star ivoirienne Didier Drogba : « Le physique, le jeu dos au but, les appels en profondeur… Il a beaucoup de qualités qui rappellent un joueur que j’ai eu. Il me fait penser à Drogba dos au but… sauf que Drogba, sur cinq centres, a marqué cinq buts de la tête. » Avant d’ajouter, avec son franc-parler habituel, que le jeu aérien reste perfectible et devra être travaillé.

Mercato PSG : Luis Campos à l’affût, 60 M€ fixée pour Anisio Cabral

Déjà suivi par le Paris Saint-Germain avant même ses débuts professionnels, ce profil coche toutes les cases chères à Luis Campos : puissance, précocité, marge de progression et mental de compétiteur. Conscient du trésor qu’il tient, Benfica a fixé une clause libératoire à 60 millions d’euros et envisage une prolongation pour blinder son joyau, actuellement sous contrat jusqu’en 2027.

À Paris, on observe sans se précipiter. Mais dans un marché où les attaquants complets se raréfient, ignorer une telle promesse serait presque une faute professionnelle. Les Aguias, elles, peuvent déjà se frotter les mains. Le Paris Saint-Germain, lui, pourrait bien préparer un coup d’avance.

