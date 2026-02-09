Stade Rennais : Franck Haise dit oui, son arrivée fixée !

Une nouvelle ère se dessine au Stade Rennais. Franck Haise a donné son feu vert pour rebondir sur le banc rennais, en remplacement de Habib Beye limogé.

Mercato : Franck Haise favorable au projet du Stade Rennais

Le couperet est finalement tombé : Habib Beye n’est plus l’entraîneur du Stade Rennais. Son licenciement fait suite à une spirale de quatre revers consécutifs. Le revers concédé ce samedi à Lens (1-3) et les divisions dans le vestiaire ont scellé son sort sur le banc breton.

La direction du SRFC n’a pas tardé pour trouver son remplaçant. Les Bretons ont jeté leur dévolu sur Franck Haise. Le technicien normand est libre depuis son départ de l’OGC Nice cet hiver. Cette approches de Rennes ne laisse pas indifférent. Il a confirmé à L’Equipe son ardent désir d’entraîner le Stade Rennais.

Il est attendu d’ici la fin de semaine à Rennes

Ce sera un retour aux sources pour celui qui a autrefois officié au centre de formation du SRFC. Il y retrouvera Arnaud Pouille, son ancien collaborateur au RC Lens. Un retour en Ligue 1 n’était pas vraiment sa priorité absolue. Mais l’intérêt du Stade Rennais a accéléré les choses.

Franck Haise devrait vite finaliser les derniers détails de son contrat à Rennes. Sa nomination est attendue d’ici la fin de semaine. Le coach de 54 ans pourrait donc diriger son premier match avec le SRFC ce vendredi face au PSG. Il aura pour mission de relancer une équipe en perte de confiance.

