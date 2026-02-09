OM : La décision surprise de De Zerbi qui fait polémique

Roberto De Zerbi n’a pas seulement perdu un Clasico face au PSG, il a aussi déclenché un débat par ses choix forts. Au Parc des Princes, l’entraîneur de l’OM a assumé des décisions déroutantes qui interrogent déjà en interne comme en externe.

OM : Une recrue hivernale sacrifiée d’entrée par De Zerbi

La claque reçue face au PSG (5-0) a agi comme un révélateur cruel. Au-delà du score, un détail a frappé les observateurs : l’absence totale de Tochukwu Nnadi, pourtant fraîchement arrivé pour densifier le milieu marseillais.Recruté en toute fin de mercato, le Nigérian n’a même pas figuré sur la feuille de match. Un choix fort, assumé par Roberto De Zerbi après la rencontre.

« Je ne lance pas un joueur sans certitude dans un match de ce niveau. Il n’était pas prêt pour l’intensité d’un Clasico », a-t-il expliqué, droit dans ses bottes, malgré la tempête. Autre décision étonnante : la mise à l’écart de Nayef Aguerd. Annoncé incertain ces derniers jours, le défenseur marocain avait pourtant fait le déplacement à Paris, laissant espérer une utilisation, même partielle.

Mais Aguerd n’a jamais quitté les tribunes. Officiellement malade, il a été préservé par son entraîneur, qui a tenu à clarifier la situation : « Il s’est senti mal le jour du match. Prendre le moindre risque aurait été irresponsable », a assuré De Zerbi. Entre prudence assumée et incompréhension sportive, le débat est lancé.

