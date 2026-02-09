ASSE : Montanier à Saint-Etienne, Cohade signe des 2 mains

Ancien joueur de l’ASSE, Renaud Cohade valide le choix Philippe Montanier au poste d’entraîneur des Verts. Il donne quelques raisons pour soutenir son opinion.

Montanier entraîneur de l’ASSE, Cohade valide le choix de KSV

Les dirigeants de l’ASSE ne se sont pas trompés en nommant Philippe Montanier à la succession d’Eirik Horneland. Leur choix est validé par Renaud Cohade, ancien de milieu de terrain du club stéphanois (2012-2016).

Avant son passage dans le Forez, le joueur retraité avait travaillé sous les ordres du technicien français à Valenciennes FC, de 2009 à 2011 en Ligue 1. Selon lui, le coach de 61 ans a le profil idéal et possède l’expérience pour ramener l’AS Saint-Etienne dans l’élite.

« Philippe Montanier est quelqu’un de très rigoureux, travailleur, avec beaucoup de valeurs. Il marquait son autorité, mais pas trop non plus. Il savait trouver le juste milieu. Je le crois capable de remobiliser tout le monde chez les Verts », a justifié Renaud Cohade, dans des propos confiés à Poteaux Carrés.

« À Toulouse, il a fait monter le club (en 2022) et remporté la Coupe de France (en 2023), ce n’est pas rien. Cela doit faire plus de 20 ans maintenant qu’il fait ce métier de coach, il a des références », a-t-il souligné ensuite.

Le début de Philippe Montanier sur le banc de l’ASSE a été marqué par la victoire contre le Montpellier HSC (1-0), samedi dernier au stade Geoffroy-Guichard.

