ASSE : Montanier ose un choix fort, les résultats choquent !

Nouvel entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier a effectué un choix fort en défense. Le repositionnement de Ben Old au poste de latéral gauche commence à porter ses fruits.

ASSE : La métamorphose de Ben Old sous Philippe Montanier

Les débuts difficiles de Ben Old se transforment d’un seul coup avec la nomination de Philippe Montanier. L’international néo-zélandais a rejoint l’AS Saint-Étienne en juillet 2024. Ses pépins physiques l’avaient empêché de s’imposer durablement dans le onze stéphanois.

Mais son destin à l’ASSE a basculé grâce à un choix audacieux. Ben Old a initialement été testé en défense par Eirik Horneland pour pallier l’absence d’Ebenezer Annan. Ce repositionnement au poste de latéral gauche a été validé avec brio par Philippe Montanier.

À voir

Mercato OL : Une offre de 40 M€ sur la table de Kang

Lire aussi : ASSE : Montanier à Saint-Etienne, Cohade signe des 2 mains

Le nouvel entraîneur de l’ASSE l’a aligné dans ce secteur de jeu ce samedi lors de la réception de Montpellier (1-0). Et Ben Old a livré une prestation impressionnante, alliant rigueur défensive et justesse technique, indique le Peuple Vert.

Ce déclic change la hiérarchie sur le flanc gauche

Sa capacité à gagner ses duels tout en apportant un soutien offensif rebat les cartes à ce poste. Son concurrent direct, Ebenezer Annan, devra redoubler d’effort. Car le Néo-Zélandais affiche un état d’esprit irréprochable. Il est devenu une pièce maîtresse du système Montanier. Son parcours prouve que l’audace peut transformer une carrière dans le Forez.

Lire la suite sur l’ASSE :

ASSE Mercato : Comment Chalamet a bouclé le dossier Stassin

Mercato ASSE : Hervé Renard garde un œil sur Saint-Etienne

À voir

Mercato OM : Roberto De Zerbi annonce sa décision

ASSE : Réponse cash de Montanier à la demande du peuple vert