ASSE : Montanier ose un choix fort, les résultats choquent !

Nouvel entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier a effectué un choix fort en défense. Le repositionnement de Ben Old au poste de latéral gauche commence à porter ses fruits.
ASSE : La métamorphose de Ben Old sous Philippe Montanier
Les débuts difficiles de Ben Old se transforment d’un seul coup avec la nomination de Philippe Montanier. L’international néo-zélandais a rejoint l’AS Saint-Étienne en juillet 2024. Ses pépins physiques l’avaient empêché de s’imposer durablement dans le onze stéphanois.
Mais son destin à l'ASSE a basculé grâce à un choix audacieux. Ben Old a initialement été testé en défense par Eirik Horneland pour pallier l'absence d'Ebenezer Annan. Ce repositionnement au poste de latéral gauche a été validé avec brio par Philippe Montanier.
Le nouvel entraîneur de l’ASSE l’a aligné dans ce secteur de jeu ce samedi lors de la réception de Montpellier (1-0). Et Ben Old a livré une prestation impressionnante, alliant rigueur défensive et justesse technique, indique le Peuple Vert.
Ce déclic change la hiérarchie sur le flanc gauche
Sa capacité à gagner ses duels tout en apportant un soutien offensif rebat les cartes à ce poste. Son concurrent direct, Ebenezer Annan, devra redoubler d’effort. Car le Néo-Zélandais affiche un état d’esprit irréprochable. Il est devenu une pièce maîtresse du système Montanier. Son parcours prouve que l’audace peut transformer une carrière dans le Forez.
Mercato ASSE : Hervé Renard garde un œil sur Saint-Etienne
