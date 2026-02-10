Coup de théâtre à l’ASSE : Un accord déjà compromis ?

Quatre jours avant le match contre Guingamp, une nouvelle information secoue l’ASSE. Son partenariat avec Hummel n’est pas certain d’être reconduit.

ASSE : De nouvelles marques prêtes à remplacer Hummel

Une nouvelle ère se dessine à l’AS Saint-Etienne ! Le club stéphanois a confié les rênes de son équipe première à Philippe Montanier. Et les débuts du nouvel entraîneur des Verts sont plus ou moins encourageants. L’ASSE a renoué avec la victoire ce samedi face à Montpellier (1-0). Ce succès dépasse le cadre sportif pour s’inviter sur le terrain marketing.

L’ASSE s’est en effet hissé dans le top 8 mondial des partenaires de la marque Hummel. Cette ascension provient des ventes de maillots historiques, dépassant toutes les attentes initiales. Ce succès commercial attire aussi la concurrence. Des équipementiers comme Kappa sont annoncés pour prendre la relève.

D’autres acteurs plus discrets tenteraient aussi d’entrer dans la danse des négociations. Tout ceci confirme l’’attractivité exceptionnelle de la tunique de l’ASSE. Mais selon les informations du média Evect, l’accord entre l’A Saint-Etienne et Hummel est loin d’être rompu, du moins pour l’instant.

Les négociations vont s’accélérer entre les différentes parties

La marque allemande s’appuie sur sa relation saine et un dialogue constructif avec la direction stéphanoise pour espérer une prolongation. Les discussions devraient s’accélérer significativement dès la fin de l’année. Dans le cas contraire, les sollicitations ne manqueront pas.

