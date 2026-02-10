Mercato ASSE : Guingamp repousse une offre de Saint-Etienne

L’ASSE a tenté de recruter un joueur de l’EA Guingamp, pendant le dernier mercato d’hiver, mais le club breton lui a fermé la porte.

Mercato : L’ASSE s’offre Soumahoro et Le Cardinal en défense

En quête d’un défenseur central cet hiver, l’ASSE avait coché les noms de plusieurs joueurs du championnat de France sur son calepin, ainsi que quelques-uns à l’étranger.

Finalement, Kilmer Sports Ventures a opté pour des joueurs francophones et aguerris au championnat de France. Les dirigeants du groupe canadien ont recruté Aboubaka Soumahoro (21 ans) à Hambourg SV (en Bundesliga) et Julien Le Cardinal (28 ans) au Stade Brestois (en Ligue 1), le dernier jour du mercato.

À voir

Coup de théâtre à l’ASSE : Un accord déjà compromis ?

Titulaire dès son premier match, contre le Montpellier HSC, le deuxième a été l’auteur du but de la victoire des Verts (1-0), samedi dernier.

Mercato : Guingamp refuse de céder Sohaib Naïr à Saint-Etienne

Cependant, l’AS Saint-Etienne a tenté de recruter Sohaib Naïr (23 ans) avant le Franco-ivoirien et le Français. Selon les informations du journal Le Télégramme, la direction stéphanoise a poussé ses pions pour enrôler le Franco-Algérien, mais en vain. L’EA Guingamp a repoussé les avances des Stéphanois.

Lisez aussi : Coup de théâtre à l’ASSE : Un accord déjà compromis ?

En effet, le défenseur central de 23 ans est un pilier de l’équipe de Sylvain Ripoll. Victime d’une déchirure des ligaments de la cheville, en début de saison, il a fait son retour le 22 novembre dernier.

À voir

OL : Fonseca se réjouit d’une bonne nouvelle avant Nice

Sohaib Nair a enchaîné 7 titularisations en Ligue 2, avant d’être stoppé par une lésion musculaire la semaine dernière. Il ne devrait pas affronter l’ASSE, lors de la 23e journée, samedi au Roudourou.

Pour rappel, le joueur convoité par le club ligérien est sous contrat à Guingamp jusqu’en juin 2027 et il est valorisé à 1,2 million d’euros par Transfermarkt.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Montanier ose un choix fort, les résultats choquent !

ASSE : Un nouveau patron prend déjà le contrôle du jeu

À voir

Crise à l’OM : Le vestiaire en a déjà marre de De Zerbi ?

ASSE : Un changement fort opéré dans le staff des Verts !