Crise à l’OM : Le vestiaire en a déjà marre de De Zerbi ?

Les dernières informations sur l’état d’esprit du vestiaire de l’OM n’invitent pas à l’optimisme. Roberto De Zerbi commencerait à agacer plusieurs joueurs pour ses accrochages répétés en interne.

OM : La fracture se creuse entre De Zerbi et le vestiaire

Roberto De Zerbi traverse une période compliquée à l’Olympique de Marseille. L’élimination brutale en Ligue des champions et l’humiliation subie ce dimanche à Paris (5-0) ont épuisé son crédit auprès des exigeants supporters de l’OM. Au point de précipiter son départ ?

Les révélations de L’Equipe, dans son article du jour, indiquent un mal plus profond. Une certaine rupture entre le coach italien et son vestiaire est évoquée. Certains cadres de l’équipe ne comprennent plus ses choix. Et son discours passionné ne suffit plus à les motiver.

Lire aussi : Mercato OM : Roberto De Zerbi annonce sa décision

À voir

Coup de théâtre à l’ASSE : Un accord déjà compromis ?

On lui reprocherait notamment l’abandon du 4-2-3-1, qui avait permis de battre le Stade Rennais (3-0) en Coupe de France. Le repositionnement incessant de Mason Greenwood est aussi déploré. Le cas de Gerónimo Rulli, relégué sur le banc dimanche soir, anime aussi les débats.

Des méthodes qui passent difficilement à l’Olympique de Marseille

Le quotidien sportif indique ces tensions sont de plus en plus manifeste dans le vestiaire, ou Roberto De Zerbi serait mis plusieurs cadres à dos. Le traitement réservé à Neal Maupay ou l’éviction brutale d’Amir Murillo, transféré au Besiktas, ont laissé des traces.

« Si tu traites comme ça tes enfants, il ne faut pas s’étonner que ton vestiaire te lâche », a indiqué un proche du groupe. Les nombreuses fuites dans la presse visant le coach de l’Olympique de Marseille sont aussi symptomatiques d’un vestiaire déstructuré. On ne peut pas dire que tout le monde fait bloc derrière lui.

Le risque que De Zerbi perdre son vestiaire prend de l’ampleur. Il devra opérer des changements le plus rapidement possible afin de conserver son poste. Car à Marseille, la passion peut vite se transformer en rejet définitif si les résultats ne suivent pas.

Lire la suite sur l’OM :

Ça se gâte à l’OM : Clash entre De Zerbi et Greenwood !

À voir

OL : Fonseca se réjouit d’une bonne nouvelle avant Nice

OM : De Zerbi plus que jamais proche d’un départ ?

Ça chauffe à l’OM : Balerdi en danger, décision imminente !