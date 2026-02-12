ASSE : Aucun renfort pour Montanier contre l’EA Guingamp

Pour son deuxième match sur le banc de l’ASSE, Philippe Montanier ne bénéficiera pas du retour des joueurs blessés. Ils restent indisponibles pour le déplacement à Guingamp.

Avant EAG-ASSE, Montanier : « Rien de nouveau concernant l’infirmerie »

Depuis mardi, l’ASSE prépare son match contre l’EA Guingamp, programmé le samedi 14 février au stade du Roudourou (19h). À l’issue de la séance d’entraînement de ce jeudi matin, le nouvel entraîneur a fait un point-santé sur son groupe.

Absents la semaine dernière lors de la victoire de l’AS Saint-Etienne contre le Montpellier HSC (1-0), Chico Lamba (adducteurs), Florian Tardieu (genou) et Mahmoud Jaber ne sont toujours pas opérationnels. « Rien de nouveau concernant l’infirmerie », a-t-il indiqué en conférence de presse d’avant-match.

Lamba et Tardieu sont certes revenus à l’entraînement, comme indiqué, mercredi, mais ils ont repris en dehors du collectif. Quant à João Ferreira, il a purgé ses deux matchs de suspension, mais il n’est pas remis de sa blessure à la main. Il s’était fait mal tout seul, à la suite de son expulsion face à Boulogne.

Toutefois, Philippe Montanier est optimiste pour leur retour rapide en Ligue 2. « L’évolution de certains absents va plus vite que prévu à l’heure à laquelle je parle. Maxime Bernauer, Florian Tardieu […]. On est plutôt positif ! » a-t-il glissé.

