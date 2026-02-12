Coup de théâtre au PSG : Luis Enrique veut piocher au Real

Le prochain mercato réserve de grosses surprises au PSG. L’entraîneur Luis Enrique est déterminé à enrôler une star du Real Madrid.

Mercato PSG : Luis Enrique aimerait recruter Rodrygo Goes

Le Paris Saint-Germain a été très discret sur le marché des transferts cet hiver. Les dirigeants parisiens n’ont signé qu’une seule recrue, Dro Fernandez. Le milieu offensif de 18 ans a rejoint le PSG contre un chèque de 8 millions d’euros. Luis Enrique mise ainsi sur la stabilité de son équipe pour la suite de la saison.

Mais la donne sera différente l’été prochain. Les responsables du PSG préparent déjà un mercato plutôt chaud, avec des départs à prévoir, mais aussi des arrivées. Certains cadres comme Vitinha ou Marquinhos pourraient être vendus. Et dans le sens des arrivées, le Paris SG espère faire son mercato au Real Madrid. En plus de Vinicius Jr, un autre attaquant madrilène est visé.

À voir

Ça chauffe à l’OM : Le nouvel entraîneur arrive, accord acté

Lire aussi : Mercato PSG : Coup de froid pour un phénomène portugais

Le média Defensa Central assure que Luis Enrique aimerait avoir sous ses ordres Rodrygo Goes. L’attaquant brésilien de 25 ans connait une saison compliquée à Madrid. Il n’a inscrit que 3 buts et délivré 6 passes décisives en 23 matchs. Il ne serait pas étonnant de le voir changer de club cet été.

Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos étudient la faisabilité du deal

Luis Enrique verrait en Rodrygo Goes le profil idéal pour apporter un peu à son attaque. L’entraîneur ibérique aurait même fait part de ce souhait à Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos concernant la faisabilité d’un tel transfert. Reste à savoir si le géant madrilène sera disposé à céder son feu follet. L’axe PSG-Real risque d’être très animé lors du mercato estival.

Lire la suite sur le PSG :

Mercato PSG : Luis Campos dégote un top joueur en Premier League

Mercato PSG : Luis Campos relance un dossier XXL en Angleterre

À voir

ASSE : Une ancienne gloire dans le staff de Montanier

Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée d’un phénomène brésilien