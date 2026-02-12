ASSE : Signature de Montanier, KSV a sorti le grand jeu

Revenu sur les coulisses de sa signature à l’ASSE, Philippe Montanier a souligné la célérité avec laquelle il a trouvé un accord avec KSV.

Mercato : Philippe Montanier a fait l’unanimité immédiatement à l’ASSE

Dès les premières rumeurs sur le limogeage en cours d’Eirik Horneland à l’ASSE, le nom de Philippe Montanier est apparu en pole position. Son arrivée dans le Forez s’est confirmée dans la foulée de l’annonce du technicien norvégien, sur son départ, à ses joueurs.

L’ancien coach de Toulouse FC avait le profil parfait, conformément aux critères des responsables de Kilmer Sports Ventures, et il avait l’avantage d’être libre de tout engagement.

Sa signature était déjà acquise, avant même le dernier match de son prédécesseur contre l’US Boulogne CO. Mais ce n’est que le dimanche 1er février 2026 que le Philippe Montanier a été nommé officiellement à l’AS Saint-Etienne.

Montanier sort de l’aéroport pour signer à l’AS Saint-Etienne

Dans l’interview sur ICI Saint-Étienne Loire, il raconte les contours de sa signature. Il souligne notamment la rapidité avec laquelle il s’est entendu avec la direction stéphanoise. « On a eu quelques contacts avant, mais c’est vrai que j’avais dit à mon agent qu’il fallait que ça aille vite parce que je partais en Australie quelques jours plus tard », a -t-il indiqué.

Et KSV n’a pas traîné les pas pour le recruter. « Le jour où je partais, on était dans la file d’embarquement à l’aéroport, mon agent m’appelle et me dit de sortir de la file et on l’a fait », a-t-il raconté.

Philippe Montanier s’est engagé avec l’ASSE pour six mois, jusqu’en juin 2026. Mais son contrat est assorti d’une année supplémentaire en option. Évidemment, cette clause est liée à la montée des Verts en Ligue 1.

