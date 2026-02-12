Mercato : À peine partir de l’OM, De Zerbi trouve un club !

Roberto De Zerbi, fraîchement limogé par l’OM, ne manque de sollicitations. L’entraîneur italien serait proche de faire son retour en Premier League.

Mercato OM : De Zerbi vers un retour express en Premier League

L’Olympique de Marseille a officialisé le départ de Roberto De Zerbi ce mercredi matin. L’entraîneur italien paie cash ses résultats catastrophiques, conclus par le naufrage à Paris (5-0). Sous ses ordres, l’OM a aussi subi une élimination brutale en Ligue des champions et est même sorti du podium en championnat.

Les Olympiens comptent à présent trois points de retard sur Lyon (3e). Leur qualification directe en C1 est sérieusement compromise. Tant de motifs qui ont poussé la direction de l’OM à mettre un terme à leur collaboration. Roberto De Zerbi est désormais libre de tout contrat. Et deux jours après son départ, l’Italien se rapproche d’un retour en Angleterre.

Tottenham en pole position pour le recruter

Manchester United l’observe de très près pour succéder à Michael Carrick à l’issue de l’exercice en cours. Sauf que l’intrusion de Tottenham change la donne. Les Spurs sont déterminés à griller la politesse à tout le monde sur ce dossier. Ils ont fait de De Zerbi la priorité pour succéder à Thomas Frank, comme l’indique TEAMtalk.

🚨 Roberto De Zerbi initially wanted to wait for the Manchester United job… but there’s now a growing feeling he could be open to taking charge of Tottenham. 👀



Spurs are firmly in the conversation for the Italian coach after they sacked Thomas Frank and he left Marseille. ⚪️… pic.twitter.com/dJpm2rpPmP — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 12, 2026

Le club londonien verrait en lui le profil idéal pour sauver sa saison. Tottenham est englué à une inquiétante 16e place de Premier League. Les Spurs n’ont que cinq points d’avance sur la zone rouge. Cette situation d’urgence pousse le club à vite trouver un nouveau manager. De Zerbi pourrait donc occuper ce poste. L’ancien coach de Brighton retrouverait un championnat où son style a déjà fait merveille.

