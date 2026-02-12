Mercato OL : Un énorme transfert se profile à Lyon

Une recrue de l’OL pourrait quitter Lyon l’été prochain. Très convoité en Premier League, le nouveau joueur est parti pour faire son retour dans le championnat qu’il a quitté en août dernier.

OL : Les performances de Tyler Morton suscitent des intérêts

L’OL a pris le risque d’investir 10 M€ pour le transfert de Tyler Morton de Liverpool, pendant le mercato d’été 2025, alors que le club est dans une situation financière critique. Le transfert du milieu de terrain est même assorti de bonus pouvant atteindre 5 M€, ainsi que d’un intéressement de 20 % sur une éventuelle plus-value lors d’une vente future.

Mais au bout de seulement six mois de contrat à l’Olympique Lyonnais, l’ancien joueur des Reds a séduit plusieurs grands clubs européens, notamment en Angleterre, grâce à ses performances et à sa régularité.

Newcastle en pole position pour recruter le top joueur de Lyon

D’après les indiscrétions du média TEAMtalk, Newcastle United a coché le nom de Tyler Morton en priorité, en vue de prendre la place de Sandro Tonali, annoncé sur le départ l’été prochain. Le milieu défensif italien est visé par Manchester United.

À voir

Ça chauffe à l’OM : Le nouvel entraîneur arrive, accord acté

Quant au nouveau numéro 23 de l’équipe de Lyon, il ne serait pas contre l’idée de retourner dans son pays natal et dans un championnat qu’il connaît bien, malgré une saison 2024-2025 compliquée à Liverpool.

Outre les Magpies, qui ont déjà lancé les démarches par anticipation, Nottingham Forest et Crystal Palace sont aussi sur les rangs pour rapatrier le natif de Wallasey.

Mercato : L’Olympqiue Lyonnais prépare une grosse vente

Pour l’OL, ce sera une opportunité de faire une bonne affaire. Tyler Morton est certes évalué à 18 M€ par Transfermarkt, mais le club rhodanien ne le lâcherait pas à moins de 30 M€. Une première offre de Newcastle serait sur la table de Michele Kang.

Lisez aussi : OL : Excellente nouvelle pour Endrick et Lyon !

À voir

ASSE : Une ancienne gloire dans le staff de Montanier

Cependant, la présidente de Lyon ne se hâte pas de répondre aux nombreux prétendants de l’Anglais de 23 ans, car il est sous contrat avec les Gones jusqu’en juin 2030.

Pilier de l’équipe de Paulo Fonseca dans l’entrejeu, Tyler Morton a été titulaire à 26 reprises en 29 matchs disputés cette saison, toutes compétitions confondues. Il s’est également montré décisif, avec 2 buts marqués et 3 passes décisives délivrées.

Lire aussi sur l’OL :

À voir

Coup de théâtre au PSG : Luis Enrique veut piocher au Real

OL : Deux excellentes nouvelles à Lyon avant l’OGC Nice

OL Mercato : 1 M€ grâce à Benzema, Kang n’en sait rien

Mercato OL : Lyon prend une grosse décision pour Tolisso

À voir

Mercato : À peine partir de l’OM, De Zerbi trouve un club !