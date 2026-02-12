Ça chauffe à l’OM : Le nouvel entraîneur arrive, accord acté

L’OM a trouvé le successeur de Roberto De Zerbi. Les dirigeants phocéens se sont entendus avec Habib Beye tout juste libéré par le Stade Rennais.

Mercato OM : L’arrivée de Habib Beye quasiment scellée !

L’Olympique de Marseille ne laisse pas le doute s’installer. Les dirigeants phocéens se sont mis en quête d’un nouvel entraîneur suite au départ brusque Roberto De Zerbi. Et ils ont trouvé le profil idéal pour diriger l’équipe en cette seconde partie de saison.

RMC Sport le confirme, Habib Beye est sur le point de rebondir à l’OM. Le Franco-sénégalais a fraîchement quitté le Stade Rennais. Il est libre comme l’air. Et il n’a pas hésité lorsque la proposition de l’OM s’est présentée à lui. Habib Beye a toujours rêvé retrouver la Provence.

Son lien profond avec l’OM et sa connaissance du milieu olympien sont des atouts pour stabiliser un vestiaire en pleine tourmente. Les négociations entre les deux parties se sont accélérées. Elles ont débouché sur un contrat s’étendant jusqu’en juin 2027, indique le quotidien sportif.

Un dernier détail à régler avant sa venue à Marseille

Les supporters de l’OM devront cependant patienter avant de voir Habib Beye diriger les opérations. Celui-ci ne sera pas en poste pour le choc de samedi contre Strasbourg. La raison ? Il doit finaliser les détails financiers de sa séparation avec son précédent employeur breton.

En attendant, l’OM est prêt à entamer un nouveau cycle. L’objectif est limpide : redonner de la fierté aux fans et accrocher une place européenne. Cela passe par une victoire à domicile face aux Alsaciens. Romain Ferrier et Pancho Abardonado devraient sur le banc pour cette rencontre. Ils assureront l’intérim avant l’arrivée imminente de Habib Beye.

