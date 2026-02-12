PSG : Nouveau coup dur pour Luis Enrique avant Rennes

À l’approche du choc Rennes-PSG, Luis Enrique a appris une mauvaise nouvelle. Il sera privé d’un attaquant pour ce déplacement en Bretagne.

Rennes-PSG : Luis Enrique devra composer sans Senny Mayulu

Le Paris Saint-Germain est gonflé à bloc après son large succès face à l’OM (5-0). Les hommes de Luis Enrique sont ainsi déterminés à terrasser le Stade Rennais vendredi au Roazhon Park. L’entraîneur du PSG devra cependant composer sans un crack.

Senny Mayulu est forfait en raison d’une douleur au mollet gauche. Le club a officialisé son indisponibilité via un communiqué, précisant que le milieu offensif de 19 ans « restera en soins ces prochains jours ». Cette absence sème le doute sur sa participation au barrage aller de Ligue des champions, prévu mardi prochain face à l’AS Monaco.

Senny Mayulu rejoint une infirmerie toujours aussi préoccupante. Luis Enrique devra aussi se passer de Fabian Ruiz. Le milieu de terrain espagnol est éloigné des terrains depuis la mi-janvier. Tandis que Quentin Djantou entame sa convalescence après une opération des ischios-jambiers. Le coach du PSG devra faire preuve d’ingéniosité pour maintenir sa place de leader en championnat. Les Parisiens ne comptant que deux points d’avance sur le RC Lens.

