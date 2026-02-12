ASSE : Un retour inattendu à l’AS Saint-Etienne !

Annoncé forfait, par l’ex-coach de l’ASSE, jusqu’à la fin de la saison, Maxime Bernauer est réapparu à l’entraînement ce jeudi, à la grande surprise des supporters.

ASSE : Retour surprise de Bernauer à l’entraînement

Absent du terrain depuis janvier, Maxime Bernauer a fait son grand retour au centre sportif Robert Herbin. Il est visible, à l’entrainement individuel, pour les images publiées par le club stéphanois sur son site internet.

🏃‍♂️De retour sur les terrains ! pic.twitter.com/7x70m5Mky3 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 12, 2026

Opéré au genou début janvier 2026, le défenseur central avait été annoncé indisponible pour le reste de la saison, par Eirik Horneland, ancien entraîneur de l’AS Saint-Etienne.

« ‘Max’ a subi une opération à son ménisque. Je pense que sa saison est finie, c’est ce qui est le plus probable. Si on compte trois ou quatre mois (d’indisponibilité, ndlr), sa saison sera certainement terminée », avait-il indiqué.

Néanmoins, le joueur de 27 ans semble se remettre plus vite que prévu. Il est certes encore au stade de réathlétisation, mais ce retour annonce une possible réapparition du numéro 6 de l’ASSE en Ligue 2, avant la dernière journée fixée au 9 mai 2026.

