FC Nantes : Ahmed Kantari viré ce week-end ? Son successeur connu  

Ça sent mauvais pour Ahmed Kantari au FC Nantes. Le technicien marocain est sur un siège éjectable.

Ahmed Kantari traverse un sale temps sur le banc du FC Nantes. Avec une seule victoire en six journées de Ligue 1, le successeur de Luis Castro ne serait plus trop en odeur de sainteté sur les bords de l’Erdre. En cas de nouveaux faux pas, les Kita pourraient le chasser. Et un nom circule en coulisses : celui d’Habib Beye.

Le revers face à Lyon le week-end dernier a accentué la crise. Les Jaune et Vert n’ont remporté qu’un seul de leurs douze derniers matchs. Ils sont 17es au classement, pieds et mains enfoncés dans la zone rouge. La situation devient critique. Sans réaction immédiate, Kantari pourrait connaître le même sort que son prédécesseur.

Les deux prochaines échéances s’annoncent décisives : un déplacement périlleux à Monaco, puis la réception du Havre dans un duel capital pour le maintien. En cas d’échec, la direction nantaise pourrait être contrainte d’agir. Selon les indiscrétions, Habib Beye est désormais la priorité des Kita.

Mais le Sénégalais est également pressenti pour succéder à Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille. Les pourparlers avancent entre les deux camps. Il reste seulement quelques détails à régler avec Rennes avant de prendre les rênes du club phocéen. Si ça ne marche pas, l’ancien coach de Red Star pourrait débarquer à la Beaujoire.

