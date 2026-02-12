Mercato OM : Le verdict pour Medhi Benatia tombe !

Les secousses se poursuivent à l’OM. Son directeur sportif Medhi Benatia était lui-aussi en passe de faire ses valises. Mais la réponse de la direction marseillaise n’a pas tardé.

Mercato : L’OM décline la démission de Medhi Benatia

La gifle reçue face au PSG (5-0) continue d’avoir des répercussions à l’Olympique de Marseille. Le vestiaire phocéen comme les hautes sphères phocéennes sont impactés. Roberto De Zerbi a été le premier à en payer les frais. L’entraîneur italien s’est allé à lui d’une réunion à l’OM.

Dans la foulée de son départ, un autre membre de la direction phocéenne était en passe de faire ses valises. Il est question de Medhi Benatia. Le directeur sportif de l’OM était profondément par les récents évènements. Au point où il a soumis directement sa démission à Frank McCourt et Pablo Longoria.

Medhi Benatia souhaitait visiblement assumer ces échecs sportifs. Sauf que la direction de l’OM a réagi promptement avec un verdict très clair. Frank McCourt et Pablo Longoria ont catégoriquement rejeté sa requête. Ils lui ont réitéré leur totale confiance pour piloter la suite du projet.

Il est déjà au travail pour trouver le successeur de De Zerbi

Medhi Benatia est dorénavant conforté dans ses fonctions. Il a immédiatement repris les rênes en convoquant le vestiaire ce mercredi pour une mise au point musclée. Le Marocain n’a pas mâché ses mots face aux coéquipiers de Mason Greenwood, les plaçant face à leurs responsabilités.

Benatia reste pour le moment le patron du secteur football de l’OM. Sa priorité est désormais de dénicher un nouvel entraîneur pour succéder à De Zerbi. Les noms de Habib Beye, Sergio Conceiçao, Christophe Galtier ou encore Laurent Blanc cirulent à Marseille.

