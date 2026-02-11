ASSE : Montanier tient déjà un nouveau patron chez les Verts

En un seul match avec l’ASSE, Julien Le Cardinal a séduit les supporters des Verts, qui le voient déjà comme un nouveau leader au sein de l’équipe stéphanoise.

ASSE : Julien Le Cardinal décisif dès son 1er match

Recruté par l’ASSE au Stade Brestois (Ligue 1), le 2 février, dans les derniers instants du mercato d’hiver, Julien Le Cardinal a joué son premier match avec sa nouvelle équipe, cinq jours plus tard. Titulaire contre le Montpellier HSC, au côté de Mickaël Nadé, il a été solide défensivement et décisif offensivement.

Le nouveau défenseur central a été l’auteur de l’unique but de la victoire des Verts au stade Geoffroy-Guichard, samedi dernier. Il ne pouvait pas rêver mieux pour ses débuts sous le maillot de l’AS Saint-Etienne.

« J’avais à cœur de faire la meilleure prestation possible. […]. Je suis très content d’avoir marqué, mais le plus important, c’était de gagner ce match et de nous relancer dans cette course pour la montée », a déclaré la recrue stéphanoise.

Le Cardinal – Nadé : Une charnière centrale complémentaire

Dans le dernier Sainté Night Club, les chroniqueurs de Peule-Vert sont déjà conquis par Julien Le Cardinal, après sa première prestation réussie contre le MHSC. « Il a été impeccable dans ses interventions, et même rassurant pour Nadé (son binôme, ndlr) », a souligné Valentin, pour le média spécialisé.

Si le défenseur franco-ivoirien n’a pas commis de grosses erreurs face aux Montpelliérains, c’est « sans doute lié à la présence rassurante d’un joueur solide à ses côtés », selon l’observateur.

Pour Karl, la nouvelle charnière centrale de l’ASSE a bien communiqué et semble très complémentaire. « Julien Le Cardinal a été très bon à la relance, pendant que Mickaël Nadé s’est concentré sur la gestion d’Alexandre Mendy. Il y a une vraie complémentarité, une belle répartition des tâches. C’est très prometteur », assure-t-il.

ASSE-MHSC : Le Cardinal a livré « un match de capitaine »

Ils sont unanimes sur les qualités athlétiques et techniques du transfuge de Brest. « Solide défensivement, opportuniste offensivement […], il a su se rendre disponible. Pour une première, c’est une très bonne intégration et un super match de sa part », analyse-t-il.

Idem pour Valentin, selon qui l’imposant joueur de 28 ans est déjà un leader de l’équipe de Philippe Montanier. « Julien arrive dans un collectif un peu moribond, dans un club à part. Et pourtant, ce match-là, dans l’attitude, c’était presque un match de capitaine. J’ai vu un vrai leader sur le terrain », a-t-il souligné pour P-V.

