Le PSG humilié à Rennes, le coupable désigné

Dominateur mais puni, le PSG a vécu une soirée cruelle au Roazhon Park. Battus 3-1 par le Stade Rennais, les Parisiens repartent avec une défaite lourde et un débat brûlant : celui de leur gardien.

PSG : Une domination stérile, une efficacité rennaise glaçante

Le Paris Saint-Germain pensait contrôler son sujet. Possession, occasions, rythme : tout semblait indiquer une soirée maîtrisée. Et pourtant, la sentence est tombée sans appel. Le Stade Rennais, dominé mais opportuniste, a frappé trois fois sur quatre tirs cadrés. Une réussite clinique, presque insolente.

Lire aussi : Stade Rennais : Un succès de prestige face au PSG

À voir

PSG : Les dessous de la sortie musclée de Dembélé après Rennes

Ce scénario, aussi cruel que révélateur, a mis à nu les fragilités parisiennes. Car au-delà de la supériorité territoriale, le football se joue dans les surfaces. Rennes l’a compris. Paris, lui, a payé cash chaque incursion adverse.

Safonov dans le viseur, le malaise s’installe

Dès le coup de sifflet final, le nom de Matveï Safonov a envahi les réseaux sociaux. Sur X, le procès a été expéditif : « On en parle de Safonov ce soir ? », « Safonov quand y’a des tirs cadrés qui sont autre chose que des penaltys mal tirés », « Vous avez déjà vu Safonov faire un arrêt décisif ? ». Des mots durs, parfois excessifs, mais révélateurs d’un malaise.

Lire aussi : Mercato Paris SG : Luis Campos a trouvé la doublure pour Hakimi

La comparaison avec Lucas Chevalier refait surface, certains réclamant son retour. En filigrane, une nostalgie : celle de Gianluigi Donnarumma, cédé à Manchester City l’été dernier. Le PSG a peut-être gagné un équilibre financier, mais il a surtout hérité d’une interrogation majeure. Et à Rennes, cette question a pris la forme d’une humiliation.

Lire aussi sur le PSG :

Stade Rennais : Brice Samba règle ses comptes après le PSG

À voir

Mercato ASSE: Le coup génial de Saint-Étienne !

Mercato OL : Noham Kamara à Lyon, le coup surprise d’un Parisien

Mercato PSG : Luis Enrique refuse de lâcher ce buteur