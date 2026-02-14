Mercato PSG : Barcola impliqué dans un départ à Paris (off.)

Bradley Barcola n’a pas quitté le Paris Saint-Germain durant ce mercato. Mais l’attaquant parisien a joué un rôle prépondérant dans le départ du jeune Noham Kamara.

Mercato PSG : Bradley Barcola, agent d’influence auprès de Noham Kamara

Le mercato hivernal a été calme du côté du Paris Saint-Germain. Luis Enrique ne souhaitant pas bouleverser l’équilibre de son vestiaire. L’entraîneur du PSG s’est contenté d’une seule recrue. Dro Fernandez a rejoint l’effectif parisien en provenance du FC Barcelone. Son transfert est estimé à 8 millions d’euros.

Lire aussi : Mercato PSG : Barcola échangé contre Rashford ? Al-Khelaïfi en rêve

À voir

ASSE : Montanier prépare du lourd contre Guingamp

Dans le sens des départs, Noham Kamara a fait ses valises. Le défenseur formé au Paris SG a officiellement rejoint l’Olympique Lyonnais. Ce mouvement s’est concrétisé dans les derniers instants du mercato grâce à une intervention particulière de Bradley Barcola.

Il l’a conseillé de signer à Lyon

L’attaquant français, lui-même issu de l’académie lyonnaise, a en effet joué le rôle de mentor auprès Noham Kamara. Il a conseillé le joueur de 18 ans à franchir le pas pour rejoindre l’OL. Bradley Barcola lui a vanté la qualité de vie à Lyon et surtout l’excellence du cadre sportif.

Le jeune joueur a lui confirme ses échanges au micro de Radio Scoop. « J’en ai parlé avec Bradley Barcola (…). Il m’a dit que l’OL allait vraiment me faire évoluer ». L’ancien Titi parisien espère à présent s’imposer à Lyon pour démontrer l’étendue de son potentiel.

Lire la suite sur le PSG :

PSG : Ça chauffe dans le vestiaire, Dembélé hausse le ton !

PSG : Les dessous de la sortie musclée de Dembélé après Rennes

À voir

Coup dur à l’OM : L’arrivée d’un nouvel entraîneur échoue !

Stade Rennais : Un succès de prestige face au PSG